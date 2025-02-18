Глава СУ СК взял на контроль дело таксиста-мигранта, напавшего на пассажирку в Самаре

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения таксиста на пассажирку в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В соцсетях сообщалось, что в Самаре иностранный гражданин - водитель такси - домогался до пассажирки и попытался ее изнасиловать.
В следственном управлении СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы