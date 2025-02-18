Глава СУ СК взял на контроль дело таксиста-мигранта, напавшего на пассажирку в Самаре

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения таксиста на пассажирку в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В соцсетях сообщалось, что в Самаре иностранный гражданин - водитель такси - домогался до пассажирки и попытался ее изнасиловать.

В следственном управлении СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).