Самарские ГОКС посетили глава федерального министерства и губернатор региона

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках проверки реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" посетили Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе "РКС-Самара".

В конце 2013 года "РКС-Самара" начали на ГОКС одну из самых масштабных в истории городского коммунального хозяйства реконструкцию. С 2013 по 2018 гг. из собственной инвестиционной программы компания вложила в реконструкцию 900 млн рублей. В 2019 году, с подписанием концессионного соглашения, начался новый этап реконструкции. Мероприятия проводились на условиях софинансирования в рамках федеральной целевой программы "Оздоровление Волги". Общая сумма с учётом федеральных, региональных, муниципальных средств и частных инвестиций "РКС-Самара" составляет 4,328 млрд рублей.

Сложно переоценить социальную значимость реализованного проекта: это и повышение экологической безопасности населения Самарской области, и повышение надёжности Саратовского водохранилища как источника питьевого водоснабжения. Важно, что этот проект уникален — ведь очень немногие регионы России смогли успешно провести столь масштабные работы по реконструкции очистных сооружений.

Как отметил губернатор области Вячеслав Федорищев: "У нас сегодня есть всё для того, чтобы быть честными перед жителями, что мы действительно, а не на словах, не на бумаге, повышаем качество экологии".

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в этой связи подчеркнул:

"Подобные проекты — это пример взаимодействия для улучшения сферы водоснабжения и водоотведения. Но и на промышленных производствах должны быть установлены отдельные очистные сооружения. Сейчас этого не делают, экономят. В результате мы сталкиваемся в очистке с теми веществами, которых не должно быть. Наша задача сейчас идти встречным порядком и исключить попадание этих веществ".

В рамках мероприятия министр природных ресурсов и экологии РФ, руководители области и "РКС-Самара" обсудили актуальные проблемы очистки сточных вод. На сегодня, благодаря проведённой реконструкции, специалисты предприятия добились снижения общей массы сброса загрязняющих веществ с 82451 тонн (в 2019 году) до 18471 тонн (в 2024). По данным независимых проверок, в воде, возвращённой в Волгу, отсутствуют железо, нитраты, фосфаты, формальдегиды, стронций, серьёзно сокращено содержание фенола, меди, азота аммонийного.

ГОКС все 50 лет остаются единственным экологическим барьером между городом-миллионником и Волгой. Проведённая реконструкция — первая с момента окончания строительства ГОКС в 1974 году — признана одной из лучших в РФ в рамках проекта "Оздоровление Волги".