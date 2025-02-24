В Самаре планируют за 2 года отремонтировать все подъезды к школам и детским садам

Власти Самары намерены за два года отремонтировать все подъезды к школам и детским садам. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава города Иван Носков, подводя итоги встречи с жителями Советского района. Встречу мэр проводил совместно с районным главой Вадимом Бородиным.

"На этот год запланирован аварийный ремонт проезда к школе № 67. Впоследствии включим этот проезд в комплексную программу капремонта подъездов к соцучреждениям. Стоит задача за два года отремонтировать все подъезды к школам и садикам", - прокомментировал Иван Носков.

Он отметил, что на встрече жители задавали вопросы, которые схематично можно разделить на два блока: системные проблемы и частные, по которым приняли оперативные решения.

Среди системных Иван Носков перечислил отсутствие ливневки, нехватку школ, парковок, недобросовестную работу УК, затянувшиеся проекты КРТ.

"По ливневкам и школам отвечу то же, что говорил на встрече — проанализируем ситуацию по городу, найдем технические решения по ливневкам и свободные участки для строительства соцобъектов. В частности, на улице Высоковольтной. Проект застройки этого квартала сейчас на доработке, в проекте учтена и новая школа", - сообщил он. - Что касается недобросовестных УК — невозможно их просто все "отменить" или "заменить". Нужна добрая воля жителей, их готовность действовать сообща, сотрудничать с Госжилинспекцией Самарской области и другими контролирующими органами. И УК должны быть готовы меняться к лучшему. Кстати, некоторые частные вопросы представители ГЖИ взяли на контроль прямо на встрече, и уже на следующей неделе выйдут с проверкой".

Также глава Самары рассказал о благоустройстве территорий вдоль ул. Советской Армии от ул. Дыбенко до ул. Антонова-Овсеенко и вдоль ул. Партизанской.

"Поручил администрации района подготовить обращение в топонимическую комиссию с просьбой перевести эти участки в статус общественных территорий. После этого можно будет благоустроить ее в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", - добавил он.