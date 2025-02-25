В Тольятти капитально отремонтируют драмтеатр "Колесо"

Драматический театр "Колесо" им. Дроздова выступил заказчиком работ по капитальному ремонту здания театра. На эти цели выделено 219,5 млн рублей.
Победителя торгов определят после 19 марта. Он должен приступить к обязанностям с 21 апреля текущего года, а завершить работы до 31 августа 2026 года.
В техзадании отмечается, что в капремонт включены: строительная, инженерная части, ремонт автоматических установок (пожарной сигнализации, водяного пожаротушения), системы оповещения людей о пожаре, обеспечение доступа инвалидов и т.д.
Последние комментарии
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?