В Тольятти капитально отремонтируют драмтеатр "Колесо"

Драматический театр "Колесо" им. Дроздова выступил заказчиком работ по капитальному ремонту здания театра. На эти цели выделено 219,5 млн рублей.

Победителя торгов определят после 19 марта. Он должен приступить к обязанностям с 21 апреля текущего года, а завершить работы до 31 августа 2026 года.

В техзадании отмечается, что в капремонт включены: строительная, инженерная части, ремонт автоматических установок (пожарной сигнализации, водяного пожаротушения), системы оповещения людей о пожаре, обеспечение доступа инвалидов и т.д.