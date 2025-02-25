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Экономика и бизнес

В Тольятти капитально отремонтируют драмтеатр "Колесо"

ТОЛЬЯТТИ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Драматический театр "Колесо" им. Дроздова выступил заказчиком работ по капитальному ремонту здания театра. На эти цели выделено 219,5 млн рублей.

Победителя торгов определят после 19 марта. Он должен приступить к обязанностям с 21 апреля текущего года, а завершить работы до 31 августа 2026 года.

В техзадании отмечается, что в капремонт включены: строительная, инженерная части, ремонт автоматических установок (пожарной сигнализации, водяного пожаротушения), системы оповещения людей о пожаре, обеспечение доступа инвалидов и т.д.

 

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