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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Похвистневском районе за 450 тыс. рублей продают здание бывшего детского сада

ПОХВИСТНЕВО. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Похвистневского района продает двухэтажное здание площадью 675,2 кв. метра, в котором раньше располагался детский сад "Березка". За муниципальное имущество планируют получить всего 450 тыс. рублей.

Фото: https://utp.sberbank-ast.ru

Здание бывшего детского сада расположено на ул. Ижедерова, 65а в селе Рысайкино. На сайте администрации Похвистневского района опубликовано постановление, в соответствии с которым с 20 сентября 2021 года детский сад здесь закрыли, а учебно-воспитательный процесс перенесли в помещение неподалеку — на ул. Ижедерова, 57.

Аукцион по продаже здания с земельным участком площадью 4,6 тыс. кв. метров с категорией "для общественно-деловых целей" планируют провести 31 марта.

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