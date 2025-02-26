В Похвистневском районе за 450 тыс. рублей продают здание бывшего детского сада

Комитет по управлению муниципальным имуществом Похвистневского района продает двухэтажное здание площадью 675,2 кв. метра, в котором раньше располагался детский сад "Березка". За муниципальное имущество планируют получить всего 450 тыс. рублей.
Здание бывшего детского сада расположено на ул. Ижедерова, 65а в селе Рысайкино. На сайте администрации Похвистневского района опубликовано постановление, в соответствии с которым с 20 сентября 2021 года детский сад здесь закрыли, а учебно-воспитательный процесс перенесли в помещение неподалеку — на ул. Ижедерова, 57.
Аукцион по продаже здания с земельным участком площадью 4,6 тыс. кв. метров с категорией "для общественно-деловых целей" планируют провести 31 марта.
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Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!