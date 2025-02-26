В Похвистневском районе за 450 тыс. рублей продают здание бывшего детского сада

Комитет по управлению муниципальным имуществом Похвистневского района продает двухэтажное здание площадью 675,2 кв. метра, в котором раньше располагался детский сад "Березка". За муниципальное имущество планируют получить всего 450 тыс. рублей.

Здание бывшего детского сада расположено на ул. Ижедерова, 65а в селе Рысайкино. На сайте администрации Похвистневского района опубликовано постановление, в соответствии с которым с 20 сентября 2021 года детский сад здесь закрыли, а учебно-воспитательный процесс перенесли в помещение неподалеку — на ул. Ижедерова, 57.

Аукцион по продаже здания с земельным участком площадью 4,6 тыс. кв. метров с категорией "для общественно-деловых целей" планируют провести 31 марта.