Специалисты "РКС-Самара" провели годовой штаб по благоустройству

"РКС-Самара" провели ежегодный общественный штаб по благоустройству, на котором подвели рабочие итоги 2024 года. Прийти сюда со своей проблемой может каждый житель города, и на все вопросы получит моментальный и полный ответ, сообщили в пресс-службе предприятия.

Штабу уже больше 10 лет, он проходит каждый четверг в главном офисе предприятия на Луначарского, 56 в 14.00. Горожане задают вопросы по неисправным колодцам, уборке наледи, качеству восстановительных работ на асфальте, газоне — всего, что касается именно благоустройства.

На итоговом заседании штаба специалисты предприятия проанализировали работу прошлого года, сравнили их с предыдущими 10 годами, постарались учесть современные запросы общественности. И, как всегда, подошли к этому творчески — через статьи Большой Коммунальной Энциклопедии. Каждый термин в ней — обширная тема со своими достижениями и проблемами: ремонт после земляных работ, содержание санитарно-защитных зон вокруг объектов, программы "Вода и удобства в дом", борьба с незаконным сливом ЖБО, с засорами канализации, повышение коммунальной культуры, проект "ЖКХ как искусство", обратная связь с жителями.

"Наше предприятие оценивают именно по благоустройству, — заметил главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков, — Восстановить не только, как было, а сделать ещё лучше — это приоритет в нашей работе".

В итоговом заседании также приняли участие представители городской власти и общественности. Председатель Думы г. о. Самары Алексей Дегтев отметил важность работы людей, от которых зависит жизнедеятельность и комфорт большого города. "Просто жить на Волге — мало, — отметил Алексей Дегтев. — Нужен ещё труд сотен специалистов, которые поставляют воду жителям, очищают стоки, оберегая Волгу". Глава Октябрьского района Самары Сергей Радько поблагодарил за активное взаимодействие ресурсного предприятия с муниципалитетом, а также вручил награды от администрации сотрудникам цеха канализации за победу над сложным технологическим отказом на 3 проезде, 50.

Уже в начале 2025 года штаб прошёл испытания не только своих дел, но и своих обещаний. Тогда жители Кировского и Красноглинского районов убедились, что все заявления об открытости предприятия, желания идти на встречу жителям, вместе решать сложные проблемы — не просто слова, а принцип работы. Президент Союза председателей МКД Самарской области Ольга Языкина и член правления Анастасия Афанасьева отметили необходимость штаба как удобного инструмента взаимодействия: "Первая наша с вами встреча была эмоциональной, но мы увидели, что вы нас слышите, слушаете, готовы к диалогу и действиям. Мы получили результаты, наши вопросы решаются. И мы поразились, что все ваши сотрудники реально любят свою работу!"

Благодарности и награды получили все, кто в течение года принимал активное участие в решении вопросов благоустройства: и сотрудники, и партнёры-подрядчики. И конечно, его главный секретарь и ведущий-инженер ПТУ Татьяна Ерчева. Традиционное звание "Главный благоустроитель года" получила начальник городских очистных канализационных сооружений Марианна Маркина. Завершился штаб выставкой разработок "РКС-Самара".