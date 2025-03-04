16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
От самарского ДУИ требуют оформить в собственность бесхозные теплосети в Ленинском районе В центре Самары 95 жилых домов остались без теплоснабжения Специалисты "РКС-Самара" провели годовой штаб по благоустройству Энергетики "Т Плюс" приняли участие в выездном совещании в Ленинском районе Самары Энергетики Новокуйбышевских тепловых сетей выявляли 74 незаконных объекта в охранных зонах коммуникаций

ЖКХ и благоустройство Общество

От самарского ДУИ требуют оформить в собственность бесхозные теплосети в Ленинском районе

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Ленинском районном суде рассмотрели иск прокурора района о признании незаконном бездействия департамента управления имуществом Самары.

Ведомство не приняло мер для регистрации права муниципальной собственности на бесхозные объекты теплосетей, проходящих от тепловых узлов до наружных стен многоквартирных домов, на ул. Спортивной, 25 и 27. Также прокурор просил обязать департамент собрать необходимые документы и оформить право муниципальной собственности на объекты в течение полугода с даты вступления в силу судебного решения.

Ответчик заявил суду, что они не отказываются от проведения регистрации, но просили дать им больший срок — год.

"Протяженность трассы теплосетей от теплоузла до входа в дом № 27 всего 70 м, но в течение прошлой осени их раскапывали для устранения порывов три раза, половина асфальтированных дорожек во дворе уничтожены, — рассказала изданию старшая по дому № 25 Ирина Зубова. — Трубы уже давно отработали свой срок, но заменить их некому, так как во время приватизации их никому не передали на баланс".

Третьим лицом в суде выступала администрация Ленинского района, которая к отзыву на иск приложила перечень домов с такими же проблемами. В перечне указано 189 адресов, где такие трубы снабжают теплом и горячей водой ветхие дома 6-7 категории благоустройства и принятые к эксплуатации до 1960 года. Протяженность таких сетей в районе — 6,8 км.

Федеральный судья Алла Иванова удовлетворила иск в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6