От самарского ДУИ требуют оформить в собственность бесхозные теплосети в Ленинском районе

В Ленинском районном суде рассмотрели иск прокурора района о признании незаконном бездействия департамента управления имуществом Самары.

Ведомство не приняло мер для регистрации права муниципальной собственности на бесхозные объекты теплосетей, проходящих от тепловых узлов до наружных стен многоквартирных домов, на ул. Спортивной, 25 и 27. Также прокурор просил обязать департамент собрать необходимые документы и оформить право муниципальной собственности на объекты в течение полугода с даты вступления в силу судебного решения.

Ответчик заявил суду, что они не отказываются от проведения регистрации, но просили дать им больший срок — год.

"Протяженность трассы теплосетей от теплоузла до входа в дом № 27 всего 70 м, но в течение прошлой осени их раскапывали для устранения порывов три раза, половина асфальтированных дорожек во дворе уничтожены, — рассказала изданию старшая по дому № 25 Ирина Зубова. — Трубы уже давно отработали свой срок, но заменить их некому, так как во время приватизации их никому не передали на баланс".

Третьим лицом в суде выступала администрация Ленинского района, которая к отзыву на иск приложила перечень домов с такими же проблемами. В перечне указано 189 адресов, где такие трубы снабжают теплом и горячей водой ветхие дома 6-7 категории благоустройства и принятые к эксплуатации до 1960 года. Протяженность таких сетей в районе — 6,8 км.

Федеральный судья Алла Иванова удовлетворила иск в полном объеме.