В Самаре на кадастровый учет поставили новый театр

Здание театра для детей и молодежи "Мастерская" (ул. Чернореченская, 15) ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в самарском Росреестре.
Построенный на этом месте в 1963 году кинотеатр "Россия" был предназначен для проведения массовых мероприятий, организации выставок. Несколько лет здание пустовало. В рамках национального проекта "Культура" было принято решение реконструировать объект, разместив в нем театр.
Модернизация кинотеатра позволила создать новое многофункциональное театральное пространство. Двухэтажное здание площадью более 4 000 кв. м. оборудовано вестибюлем с обширным выставочным пространством, большим зрительным залом на 218 мест с поворотной сценой и малым залом на 85 мест и другими помещениями.
Последние комментарии
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.