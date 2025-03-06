В Самаре на кадастровый учет поставили новый театр

Здание театра для детей и молодежи "Мастерская" (ул. Чернореченская, 15) ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в самарском Росреестре.

Построенный на этом месте в 1963 году кинотеатр "Россия" был предназначен для проведения массовых мероприятий, организации выставок. Несколько лет здание пустовало. В рамках национального проекта "Культура" было принято решение реконструировать объект, разместив в нем театр.

Модернизация кинотеатра позволила создать новое многофункциональное театральное пространство. Двухэтажное здание площадью более 4 000 кв. м. оборудовано вестибюлем с обширным выставочным пространством, большим зрительным залом на 218 мест с поворотной сценой и малым залом на 85 мест и другими помещениями.