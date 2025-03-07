В Самаре сотруднику лаборатории вынесли приговор за коммерческий подкуп

Самарский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу местного жителя по фамилии Нестеров. Его обвиняли в коммерческом подкупе.

Как следует из материалов суда, взяткополучатель (он же свидетель) пояснял, что их организация должна проверять качество выполненных работ подрядчиками. К нему обратился представитель субподрядной организации, сотрудник лаборатории инженер-дефектоскопист Д. Нестеров. Последний пояснил, что не успевает сделать повторные рентген-снимки, и предложил вознаграждение, чтоб на это "закрыли глаза" при принятии работ подрядчика для подписания формы КС-2. Деньги Нестеров переводил на банковскую карту. Общая сумма переводов составила 40 тыс. рублей.

Интересно, что сам Нестеров и его адвокат при этом утверждали, что деньги проверяющий вымогал и угрожал иначе не подписать акты приемки выполненных работ. А сам Нестеров якобы просто не успевал сделать повторные снимки. Кстати, согласно материалам облсуда, мужчина, получавший взятки от Нестерова, уже осужден за это.

Нестерова приговорили к штрафу в 800 тыс. рублей. Облсуд оставил это решение в силе.