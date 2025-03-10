Экс-депутат из Самары Олеся Дворцова стала врио зампреда правительства Курской области

На должность временного исполняющего обязанности заместителя правительства Курской области назначена Олеся Дворцова. Ранее она была врио старшего советника губернатора Курской области, а до того - депутатом городской думы Самары.

Информацию уже подтвердили источники Волга Ньюс в правительстве Курской области. Как сообщил на заседании правительства врио губернатора Александр Хинштейн, Олеся Дворцова будет курировать контрольный блок. Это нужно для усиления контроля со стороны исполнительной власти.

Напомним, Олеся родилась в Куйбышеве 10 мая 1982 года. Окончила Самарскую гуманитарную академию по специальности "юриспруденция". Трудовую деятельность начала в аппарате Самарской губернской думы, ей был присвоен классный чин - государственный советник Самарской области 3 класса. Кроме прочего, Олеся проходила службу в ГУ МВД России по Самарской области в должности начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций управления делопроизводства и режима. Ей было присвоено звание младшего лейтенанта внутренней службы.

В начале декабря 2024 г. депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Тогда же стало известно о предполагаемом назначении Олеси Дворцовой.

Ранее также стало известно, что на должность врио замминистра культуры Курской области назначена другая помощница Александра Хинштейна из Самары, Алла Ломоносова. В конце января сообщалось, что на работу к Хинштейну перешла экс-замминистра строительства Самарской области Анна Урусова. Она заняла пост врио первого заместителя министра строительства Курской области. Также в начале февраля стало известно, что команду курского губернатора пополнили две чиновницы из Самарской области: бывшая советником губернатора Самарской области по решению вопросов обманутых дольщиков Светлана Дроздова и бывший первый вице-мэр Самары Елена Атанова.