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Власть и политика

Экс-депутат из Самары Олеся Дворцова стала врио зампреда правительства Курской области

КУРСК. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На должность временного исполняющего обязанности заместителя правительства Курской области назначена Олеся Дворцова. Ранее она была врио старшего советника губернатора Курской области, а до того - депутатом городской думы Самары.

Информацию уже подтвердили источники Волга Ньюс в правительстве Курской области. Как сообщил на заседании правительства врио губернатора Александр Хинштейн, Олеся Дворцова будет курировать контрольный блок. Это нужно для усиления контроля со стороны исполнительной власти.

Напомним, Олеся родилась в Куйбышеве 10 мая 1982 года. Окончила Самарскую гуманитарную академию по специальности "юриспруденция". Трудовую деятельность начала в аппарате Самарской губернской думы, ей был присвоен классный чин - государственный советник Самарской области 3 класса. Кроме прочего, Олеся проходила службу в ГУ МВД России по Самарской области в должности начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций управления делопроизводства и режима. Ей было присвоено звание младшего лейтенанта внутренней службы.

В начале декабря 2024 г. депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Тогда же стало известно о предполагаемом назначении Олеси Дворцовой.

Ранее также стало известно, что на должность врио замминистра культуры Курской области назначена другая помощница Александра Хинштейна из Самары, Алла Ломоносова. В конце января сообщалось, что на работу к Хинштейну перешла экс-замминистра строительства Самарской области Анна Урусова. Она заняла пост врио первого заместителя министра строительства Курской области. Также в начале февраля стало известно, что команду курского губернатора пополнили две чиновницы из Самарской области: бывшая советником губернатора Самарской области по решению вопросов обманутых дольщиков Светлана Дроздова и бывший первый вице-мэр Самары Елена Атанова.

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