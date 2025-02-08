Еще одна помощница Хинштейна из Самары перешла на работу в минкульт Курской области

В Курскую область перешла еще одна помощница Александра Хинштейна из Самары. На должность временно исполняющего обязанности замминистра культуры Курской области назначена Алла Ломоносова, пишет "Площадь" со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что с 2012 по 2024 год она работала помощником Александра Хинштейна, который на тот момент был депутатом Государственной Думы от Самарской области, а в начале декабря 2024 г. был назначен врио губернатора Курской области.
В Самаре Алла Ломоносова занимала особое место в сфере культуры, являясь автором ряда проектов, в том числе в качестве члена регионального отделения Союза женщин.
Соавтором одного из проектов Ломоносовой, который назывался "Культура — детям", была Олеся Дворцова. В настоящее время она занимает должность советника врио губернатора Хинштейна, а до переезда в Курскую область была депутатом самарской городской думы.
В конце января сообщалось, что экс-замминистра строительства Самарской области перешла на работу к Хинштейну Анна Урусова. Она заняла пост врио первого заместителя министра строительства Курской области.
Также в начале феврале стало известно, что команду курского губернатора пополнили две чиновницы из Самарской области: бывшая советником губернатора Самарской области по решению вопросов обманутых дольщиков Светлана Дроздова и бывший первый вице-мэр Самары Елена Атанова. Обе получили должности в правительстве Курской области.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра