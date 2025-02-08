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Власть и политика

Еще одна помощница Хинштейна из Самары перешла на работу в минкульт Курской области

КУРСК. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Курскую область перешла еще одна помощница Александра Хинштейна из Самары. На должность временно исполняющего обязанности замминистра культуры Курской области назначена Алла Ломоносова, пишет "Площадь" со ссылкой на собственные источники. 

Издание отмечает, что с 2012 по 2024 год она работала помощником Александра Хинштейна, который на тот момент был депутатом Государственной Думы от Самарской области, а в начале декабря 2024 г. был назначен врио губернатора Курской области. 

В Самаре Алла Ломоносова занимала особое место в сфере культуры, являясь автором ряда проектов, в том числе в качестве члена регионального отделения Союза женщин.

Соавтором одного из проектов Ломоносовой, который назывался "Культура — детям", была Олеся Дворцова. В настоящее время она занимает должность советника врио губернатора Хинштейна, а до переезда в Курскую область была депутатом самарской городской думы.

В конце января сообщалось, что экс-замминистра строительства Самарской области перешла на работу к Хинштейну Анна Урусова. Она заняла пост врио первого заместителя министра строительства Курской области. 

Также в начале феврале стало известно, что команду курского губернатора пополнили две чиновницы из Самарской области: бывшая советником губернатора Самарской области по решению вопросов обманутых дольщиков Светлана Дроздова и бывший первый вице-мэр Самары Елена Атанова. Обе получили должности в правительстве Курской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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