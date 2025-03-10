16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"ЭнергосбыТ Плюс" не использует для начислений данные свыше 1 000 общедомовых счётчиков в Самаре Предприятия "Т Плюс" в Самарском регионе готовятся к прохождению паводка Снежная каша и грязь: что не так с зимним содержанием улиц Самары В Самаре на вывоз мусора с кладбищ выделили 20 млн рублей Самарский парк им. 60-летия Советской власти превратят в эко-парк

ЖКХ и благоустройство Общество

Предприятия "Т Плюс" в Самарском регионе готовятся к прохождению паводка

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Подразделения Самарского филиала "Т Плюс" выполняют комплекс подготовительных мероприятий, чтобы обеспечить надёжное тепло- и электроснабжение жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани в период паводка. Для этих целей в энергокомпании традиционно создана паводковая комиссия.

В рамках подготовки к весеннему половодью энергетики "Т Плюс" проверяют гидротехнические сооружения, ведут мониторинг состояния подпорных и водопропускных сооружений золошлакоотвалов Безымянской отопительной котельной, Тольяттинской и Сызранской ТЭЦ. Также установлено дежурство руководителей структурных подразделений, а персонал ремонто-восстановительных бригад обеспечен всем необходимым автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъёмными механизмами. Отработана схема взаимодействия с силами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Режим паводка взят на оперативный контроль по всем городам присутствия Самарского филиала "Т Плюс".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6