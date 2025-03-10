Предприятия "Т Плюс" в Самарском регионе готовятся к прохождению паводка

Подразделения Самарского филиала "Т Плюс" выполняют комплекс подготовительных мероприятий, чтобы обеспечить надёжное тепло- и электроснабжение жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани в период паводка. Для этих целей в энергокомпании традиционно создана паводковая комиссия.
В рамках подготовки к весеннему половодью энергетики "Т Плюс" проверяют гидротехнические сооружения, ведут мониторинг состояния подпорных и водопропускных сооружений золошлакоотвалов Безымянской отопительной котельной, Тольяттинской и Сызранской ТЭЦ. Также установлено дежурство руководителей структурных подразделений, а персонал ремонто-восстановительных бригад обеспечен всем необходимым автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъёмными механизмами. Отработана схема взаимодействия с силами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Режим паводка взят на оперативный контроль по всем городам присутствия Самарского филиала "Т Плюс".
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!