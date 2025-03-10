Дело о попытке убийства в пансионате для пенсионеров в Самарской области ушло в суд

В Красноармейский районный суд Самарской области отправили уголовное дело пансионата для пенсионеров, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в январе 2025 г. произошел конфликт между двумя мужчинами, живущими в доме-интернате. Один из них, будучи пьяным, попытался несколько раз ударить приятеля выкидным ножом. Нападавшего остановила охрана пансионата. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы