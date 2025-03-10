Дело о попытке убийства в пансионате для пенсионеров в Самарской области ушло в суд

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В Красноармейский районный суд Самарской области отправили уголовное дело пансионата для пенсионеров, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает региональная прокуратура.