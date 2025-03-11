Авито запускает программу выкупа автомобильных шин у частных продавцов

Авито стал первой онлайн-площадкой, внедрившей опцию выкупа шин партнерами у частных продавцов. Программа официального выкупа резины от Авито позволяет продать покрышки за один день. На этапе запуска в программе выкупа участвуют партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владимире и Анапе. Сервис доступен в приложении, а в ближайшем времени появится в веб-версии Авито.
Сервис поможет автолюбителям быстро и безопасно продать резину на платформе без общения с потенциальными покупателями. Для продажи шин достаточно создать стандартное объявление на Авито — если покрышки подойдут под условия выкупа, пользователь получит предложение продать их одному из партнеров платформы, а также узнает предварительный расчет суммы выкупа.
Если пользователь согласен с условиями выкупа, он может либо самостоятельно отвезти шины в один из пунктов выкупа партнера, или вызвать представителя партнера в удобное место встречи. Специалист проверит состояние покрышек и назовет по итогам проверки финальную цену, которая может быть скорректирована от изначальной, если найдутся скрытые дефекты, или, наоборот, даже быть увеличена.
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