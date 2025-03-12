В Самаре выясняют причину смерти полицейского

В самарской полиции назначена проверка. Причиной стало ЧП с одним из сотрудников.

В ГУ МВД по Самарской области подтвердили происшествие с участием личного состава.

"По предварительным данным, сотрудник одного из подразделений городского Управления МВД России, находясь в ежегодном отпуске, скончался во дворе частного дома. По данному факту назначено проведение служебной проверки, которая установит все обстоятельства происшествия", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По неофициальным данным, погибшему Усману С. было 28 лет, он работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. Проверить предстоит данные о депрессии сотрудника в последнее время.

"Мы все шокированы этим событием, очень позитивный парень, до нас причины еще не дошли, если они вообще известны. Но я не думаю, что мотив связан с работой, потому что он не первый год работает и нагрузка не была сверхъестественной", — высказал свое мнение другой источник Волга Ньюс.