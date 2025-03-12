Житель Самарской области получил девять лет колонии за убийство жены

Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор 48-летнему жителю Жигулевска, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В августе 2024 г. с. Переволоки мужчина поссорился с женой на бытовой почве и ударил ее ножом в грудь. От полученного ранения женщина скончалась.

Суд приговорил убийцу к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить 1 млн руб. потерпевшей стороне.