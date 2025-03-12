Опыт вузов Самарской области учтут в разработке новой Стратегии образования до 2040 года

В рамках рабочего визита в Самарскую область председатель комитета по промышленности и торговле Государственной думы и первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев посетил Тольяттинский государственный университет (ТГУ). На встрече с ректорами вузов региона, представителями областного Правительства и министерства науки и высшего образования Самарской области обсуждалась концепция Стратегии развития системы образования до 2036 г. с перспективой до 2040 года, разрабатываемая по поручению президента России Владимира Путина.

Первые итоги работы над Стратегией подводились в феврале этого года на "правительственном часе" в ГосДуме РФ с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра просвещения Сергея Кравцова. "При обсуждении разработки Стратегии на "правительственном часе" в ГосДуме, уже выявлены недостатки, которые присутствуют и в высшей школе, но в большей степени в системе среднего профессионального образования, в общеобразовательных школах. Еще одно предложение, озвученное спикером ГосДумы Вячеславом Викторовичем Володиным, — фокусировка высшей школы на подготовке инженерных, медицинских и педагогических кадров. Более того, при формировании нацпроектов технологического лидерства отдельно прописывается потребность в кадрах как с высшим образованием, так и со средне-профессиональным. И для Самарской области это особенно актуально, потому что среди проектов технологического лидерства есть связанные с авиацией и беспилотными технологиями — отраслями, активно развивающимися в регионе", — подчеркнул Владимир Гутенев.

Поддержка профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, выстраивание взаимодействия с предприятиями, создание условий для научных разработок и помощь в построении карьеры выпускника — приоритеты работы правительства Самарской области и комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", председателем которой является глава региона Вячеслав Федорищев.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков рассказал об успешном опыте взаимодействия Самарского государственного социально-педагогического университета и ОДК "Кузнецов" при подготовке учителей физики. Он подчеркнул, что качественная подготовка высококвалифицированных инженеров невозможна без соответствующей материально-технической базы.

Важной частью обсуждения стало укрепление связей между вузами и предприятиями, что позволит улучшить подготовку профессиональных кадров и обеспечить технологический прогресс в ключевых отраслях. В реальные производственные проекты благодаря федеральной программе "Передовые инженерные школы" уже погружаются студенты ТГУ. Ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал отметил, что в Тольятти уже многое сделано для качественной подготовки инженерных кадров. Студенты инженерных направлений получают практические навыки в университетском инновационно-технологическом парке, где они могут отрабатывать теоретические знания и реализовывать собственные инженерные проекты. "Студенты инженерных направлений включены в реальную проектную деятельность. Только в этом учебном году от нашего партнера — АО "АвтоВАЗ" поступило 50 кейсов, в решение которых были включены студенты и их наставники из Передовой инженерной школы. С 2024 г. ТГУ начал сотрудничество с компанией "Транспорт будущего" в области производства беспилотных систем", — отметил Михаил Криштал.

Генеральный партнер ПИШ "ГибридТех" — АО "АвтоВАЗ" — также заинтересован в профессиональных инженерах с хорошей практической подготовкой. Сотрудники автопредприятия включены Тольяттинским госуниверситетом в разработку и корректировку образовательных программ для будущих инженеров.

Владимир Гутенев призвал ректоров вузов Самарской области внести свои предложения в Стратегию развития системы образования до 2040 года.

"При формировании предложений внимание следует обратить на раннюю профориентацию школьников. Подчеркну, что в Самарской области эта работа проходит успешно. Кроме того, необходимо усиливать направление по привлечению студентов на целевую подготовку, особенно по медицине, педагогике, инженерным специальностям, — акцентировал Владимир Гутенев. — Сейчас у нас есть уникальная возможность трансформировать систему, внести те необходимые изменения в нормативное поле, которые позволят повысить качество образования, его конкурентоспособность".