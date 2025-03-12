16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарскую область посетит председатель ЛДПР Леонид Слуцкий Опыт вузов Самарской области учтут в разработке новой Стратегии образования до 2040 года Министр строительства РФ посетит Самару 14 марта Вячеслав Федорищев обсудил лучшие практики региона с участниками "Школы мэров" В правительстве Самарской области обсудили организацию работы по обращению с ТКО

Власть и политика

Опыт вузов Самарской области учтут в разработке новой Стратегии образования до 2040 года

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках рабочего визита в Самарскую область председатель комитета по промышленности и торговле Государственной думы и первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев посетил Тольяттинский государственный университет (ТГУ). На встрече с ректорами вузов региона, представителями областного Правительства и министерства науки и высшего образования Самарской области обсуждалась концепция Стратегии развития системы образования до 2036 г. с перспективой до 2040 года, разрабатываемая по поручению президента России Владимира Путина.

Фото: фото предоставлено ТГУ

Первые итоги работы над Стратегией подводились в феврале этого года на "правительственном часе" в ГосДуме РФ с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра просвещения Сергея Кравцова. "При обсуждении разработки Стратегии на "правительственном часе" в ГосДуме, уже выявлены недостатки, которые присутствуют и в высшей школе, но в большей степени в системе среднего профессионального образования, в общеобразовательных школах. Еще одно предложение, озвученное спикером ГосДумы Вячеславом Викторовичем Володиным, — фокусировка высшей школы на подготовке инженерных, медицинских и педагогических кадров. Более того, при формировании нацпроектов технологического лидерства отдельно прописывается потребность в кадрах как с высшим образованием, так и со средне-профессиональным. И для Самарской области это особенно актуально, потому что среди проектов технологического лидерства есть связанные с авиацией и беспилотными технологиями — отраслями, активно развивающимися в регионе", — подчеркнул Владимир Гутенев.

Поддержка профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, выстраивание взаимодействия с предприятиями, создание условий для научных разработок и помощь в построении карьеры выпускника — приоритеты работы правительства Самарской области и комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", председателем которой является глава региона Вячеслав Федорищев.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков рассказал об успешном опыте взаимодействия Самарского государственного социально-педагогического университета и ОДК "Кузнецов" при подготовке учителей физики. Он подчеркнул, что качественная подготовка высококвалифицированных инженеров невозможна без соответствующей материально-технической базы.

Важной частью обсуждения стало укрепление связей между вузами и предприятиями, что позволит улучшить подготовку профессиональных кадров и обеспечить технологический прогресс в ключевых отраслях. В реальные производственные проекты благодаря федеральной программе "Передовые инженерные школы" уже погружаются студенты ТГУ. Ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал отметил, что в Тольятти уже многое сделано для качественной подготовки инженерных кадров. Студенты инженерных направлений получают практические навыки в университетском инновационно-технологическом парке, где они могут отрабатывать теоретические знания и реализовывать собственные инженерные проекты. "Студенты инженерных направлений включены в реальную проектную деятельность. Только в этом учебном году от нашего партнера — АО "АвтоВАЗ" поступило 50 кейсов, в решение которых были включены студенты и их наставники из Передовой инженерной школы. С 2024 г. ТГУ начал сотрудничество с компанией "Транспорт будущего" в области производства беспилотных систем",  — отметил Михаил Криштал.

Генеральный партнер ПИШ "ГибридТех" — АО "АвтоВАЗ" — также заинтересован в профессиональных инженерах с хорошей практической подготовкой. Сотрудники автопредприятия включены Тольяттинским госуниверситетом в разработку и корректировку образовательных программ для будущих инженеров.

Владимир Гутенев призвал ректоров вузов Самарской области внести свои предложения в Стратегию развития системы образования до 2040 года.

"При формировании предложений внимание следует обратить на раннюю профориентацию школьников. Подчеркну, что в Самарской области эта работа проходит успешно. Кроме того, необходимо усиливать направление по привлечению студентов на целевую подготовку, особенно по медицине, педагогике, инженерным специальностям, — акцентировал Владимир Гутенев. — Сейчас у нас есть уникальная возможность трансформировать систему, внести те необходимые изменения в нормативное поле, которые позволят повысить качество образования, его конкурентоспособность".

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6