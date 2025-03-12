В Самарской области тепловые сети "Т Плюс" проверит робот-диагност

Энергетики "Т Плюс" в Самарской области обследуют более 8 километров тепловых сетей телеуправляемым комплексом в 2025 году. Специализированный робот-диагност проверит на дефекты тепломагистрали в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. Результаты его работы учитываются инженерами энергокомпании при формировании планов реконструкции и ремонта тепловых сетей.

При обследовании выведенной в ремонт тепловой сети робот определяет толщину стенок трубы методом переменного намагничивания. В 2024 году этот современный комплекс помог энергетикам выявить 57 скрытых дефектов трубопроводов. В результате специалисты заменили более 330 метров теплосети.

"Проведение диагностики трубопроводов роботом — дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет обязательных испытаний сетей повышенным давлением. Одним из преимуществ использования робота является возможность обследовать участки теплотрассы без предварительной подготовки поверхности труб и вскрытия грунта по всей длине трассы, благодаря чему можно избежать неудобств для горожан и автолюбителей", — отметил главный инженер Самарского филиала "Т Плюс" Сергей Сабитов.

Самарский робот крайне востребован не только в тепловых сетях области, но и в других городах страны. В прошлые годы он оценивал состояние коммуникаций в Пензе и Ульяновске.