Пыталась скрыть незаконную миграцию: в Самаре участковый отказался от взятки

В Самарской области возбудили уголовное дело о даче взятки полицейскому. Подозреваемая — местная жительница, которая решила организовать канал незаконной миграции.

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, женщина ранее привлекалась к ответственности за нарушение миграционного законодательства. А потом попыталась "договориться" с правоохранителями, чтоб ее за это не наказывали. В этот раз пресекли ее действия сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Промышленному району.

По версии следствия, в служебном кабинете безработная 33-летняя женщина предложила сотруднику полиции деньги и канцелярские принадлежности на общую сумму более 110 тыс. рублей.

Отказался от незаконного вознаграждения старший участковый уполномоченный пункта полиции "Гагаринский" ОП по Промышленном району майор полиции Рафаэль Мурхабинов. Он доложил о поступившем предложении своему руководителю.

Проверка по факту нарушения миграционного законодательства в отношении злоумышленницы продолжается. А вот за подкуп полицейского ей грозит дополнительное наказание. По материалам полиции в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий"). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.