Пыталась скрыть незаконную миграцию: в Самаре участковый отказался от взятки

В Самарской области возбудили уголовное дело о даче взятки полицейскому. Подозреваемая — местная жительница, которая решила организовать канал незаконной миграции.
Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, женщина ранее привлекалась к ответственности за нарушение миграционного законодательства. А потом попыталась "договориться" с правоохранителями, чтоб ее за это не наказывали. В этот раз пресекли ее действия сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Промышленному району.
По версии следствия, в служебном кабинете безработная 33-летняя женщина предложила сотруднику полиции деньги и канцелярские принадлежности на общую сумму более 110 тыс. рублей.
Отказался от незаконного вознаграждения старший участковый уполномоченный пункта полиции "Гагаринский" ОП по Промышленном району майор полиции Рафаэль Мурхабинов. Он доложил о поступившем предложении своему руководителю.
Проверка по факту нарушения миграционного законодательства в отношении злоумышленницы продолжается. А вот за подкуп полицейского ей грозит дополнительное наказание. По материалам полиции в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий"). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы