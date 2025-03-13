В Самаре вынесли приговор по делу об аферах с банковскими картами на вымышленные имена

В среду, 12 марта, Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу членов организованной группы мошенников. Об этом сообщили в суде.

Сотрудница банка Татьяна Николаева выпускала дебетовые пластиковые карты на вымышленные данные, которые впоследствии отдавала Маргарите Лиманской и Лидии Чавун. Эти женщины передавали карты неизвестным, которые оформляли с помощью карт кредиты или делали покупки в кредит. Возвращать эти средства злоумышленники не планировали.

Женщин признали виновными по ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Николаевой назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Лиманская и Чавун получили по четыре с половиной года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.