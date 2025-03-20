"Декларирование доходов с целью недопущения финансирования ВСУ": пенсионер из Самары потерял 1 млн рублей

В Самаре в полицию обратился 72-летний местный житель с заявлением о хищении суммы более 1 млн рублей.
Установлено, что мужчине поступил звонок на мобильный телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ.
Житель Самарской области передал хранящуюся дома сумму более 1 млн руб. неизвестному возле подъезда. Спустя непродолжительное время пенсионер понял, что стал жертвой обмана. После чего мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы