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Преступления Происшествия

"Декларирование доходов с целью недопущения финансирования ВСУ": пенсионер из Самары потерял 1 млн рублей

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в полицию обратился 72-летний местный житель с заявлением о хищении суммы более 1 млн рублей.

Установлено, что мужчине поступил звонок на мобильный телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ.

Житель Самарской области передал хранящуюся дома сумму более 1 млн руб. неизвестному возле подъезда. Спустя непродолжительное время пенсионер понял, что стал жертвой обмана. После чего мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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