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Преступления Происшествия

В Тольятти экс-руководителю Бюро медико-социальной экспертизы предъявили обвинение в получении взяток

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователем следственного отдела по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области предъявлено обвинение бывшему руководителю Бюро медико-социальной экспертизы в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019 г. обвиняемая получила взятку в виде денежных средств на общую сумму не менее 1,2 млн руб. от граждан за изготовление медицинских документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии заболеваний при отсутствии на то оснований, предусмотренных законом.

В отношении обвиняемой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемой наложен арест на сумму более 15 млн руб. в качестве обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, ранее предъявили обвинение руководителям бюро медико-социальной экспертизы № 5, 10 и 16 ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области". Им вменяли получение взятки, дачу взятки, посредничестве во взяточничестве, служебный подлог и мошенничество при получении выплат. По версии следствия, с 2018 по 2022 г. обвиняемые, сговорившись с другими должностными лицами учреждения, получали от 20 до 200 тыс. руб. за установление фиктивной инвалидности, в том числе повторно, восьми людям. В официальные документы о результатах экспертизы вносили ложные сведения о заболеваниях, необходимых оформления необходимой группы инвалидности. Кроме того, руководительницу БМСЭ № 5 обвиняют в предоставлении недостоверных сведений получении инвалидности ей самой и супругом. В результате женщина незаконно получила из бюджета 670 тыс. рублей.

Летом 2024 г. было вынесено решение облсуда по уголовному делу экс-руководителя регионального БМСЭ Дмитрия Дача и его бывшего заместителя Александра Кудряшова. Их обвиняли в приобретении зданий по завышенной цене. Ущерб бюджету составил около 280 млн рублей.

Гид потребителя

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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