В Тольятти экс-руководителю Бюро медико-социальной экспертизы предъявили обвинение в получении взяток

Следователем следственного отдела по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области предъявлено обвинение бывшему руководителю Бюро медико-социальной экспертизы в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019 г. обвиняемая получила взятку в виде денежных средств на общую сумму не менее 1,2 млн руб. от граждан за изготовление медицинских документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии заболеваний при отсутствии на то оснований, предусмотренных законом.

В отношении обвиняемой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемой наложен арест на сумму более 15 млн руб. в качестве обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, ранее предъявили обвинение руководителям бюро медико-социальной экспертизы № 5, 10 и 16 ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области". Им вменяли получение взятки, дачу взятки, посредничестве во взяточничестве, служебный подлог и мошенничество при получении выплат. По версии следствия, с 2018 по 2022 г. обвиняемые, сговорившись с другими должностными лицами учреждения, получали от 20 до 200 тыс. руб. за установление фиктивной инвалидности, в том числе повторно, восьми людям. В официальные документы о результатах экспертизы вносили ложные сведения о заболеваниях, необходимых оформления необходимой группы инвалидности. Кроме того, руководительницу БМСЭ № 5 обвиняют в предоставлении недостоверных сведений получении инвалидности ей самой и супругом. В результате женщина незаконно получила из бюджета 670 тыс. рублей.

Летом 2024 г. было вынесено решение облсуда по уголовному делу экс-руководителя регионального БМСЭ Дмитрия Дача и его бывшего заместителя Александра Кудряшова. Их обвиняли в приобретении зданий по завышенной цене. Ущерб бюджету составил около 280 млн рублей.