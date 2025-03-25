Почти 2500 домов в Кинель-Черкасском районе остались без холодной воды

Во вторник, 25 марта, в 13:40 поступило сообщение о проведении плановых работ на насосной станции первого подъема в Отрадном, Промзона 2, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители Отрадного, Черновка и Муханово Кинель-Черкасского района. Всего 456 многоквартирных и 2012 частных жилых домов, а также 32 социально-значимых объекта.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей — 17:00 25 марта.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.