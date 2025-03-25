Почти 2500 домов в Кинель-Черкасском районе остались без холодной воды

Во вторник, 25 марта, в 13:40 поступило сообщение о проведении плановых работ на насосной станции первого подъема в Отрадном, Промзона 2, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители Отрадного, Черновка и Муханово Кинель-Черкасского района. Всего 456 многоквартирных и 2012 частных жилых домов, а также 32 социально-значимых объекта.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей — 17:00 25 марта.