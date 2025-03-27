Тольяттинец за 3 тыс.руб. стал фигурантом уголовного дела, прописав у себя мигрантов

В Тольятти 45-летний местный житель незаконно поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан по месту пребывания в частном доме. При этом он не собирался предоставлять им жилое помещение для проживания.

Мужчина сообщил, что получил за свои "услуги" денежное вознаграждение — свыше 3 тыс. рублей.

В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации", сообщает ГУ МВД по Самарской области.