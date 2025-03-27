Тольяттинец за 3 тыс.руб. стал фигурантом уголовного дела, прописав у себя мигрантов

В Тольятти 45-летний местный житель незаконно поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан по месту пребывания в частном доме. При этом он не собирался предоставлять им жилое помещение для проживания.
Мужчина сообщил, что получил за свои "услуги" денежное вознаграждение — свыше 3 тыс. рублей.
В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы