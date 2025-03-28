Снести за месяц: суд принял решение по памятнику хану Котрагу в Ширяево

Памятник булгарскому хану Котрагу в селе Ширяево должен быть снесен. Такое решение принял Арбитражный суд Самарской области. Текст решения при этом пока не опубликован.

Напомним, в январе 2023 г. памятник был установлен на Поповой горе на исторической площадке, которую с 2008 г. развивает Культурно-исторический фонд "Булгарское наследие". Рядом находится еще одна символическая фигура - памятный знак "Южная граница Волжской Булгарии".

Согласно легенде, в VII веке хан Котраг привел часть булгарских племен с Северного Кавказа на Среднюю Волгу и основал здесь государство Волжская Булгария.

Над монументом работал болгарский скульптор Дишко Дишков, который ранее создал памятник хану Алцеку, установленный в итальянском городе Челе де Булгаре, а также хану Аспаруху - в Болгарии.

В ноябре 2024 г. на сайте администрации Жигулевска, в чьи административные границы входит Ширяево, появилось постановление о демонтаже скульптурной композиции в срок до 6 декабря 2024 года. В качестве основания своих требований администрация указала нарушение "процедуры по предварительному получению разрешения на установку".

При этом в начале ноября 2024 г. администрация Жигулевска провела опрос местных жителей по вопросу демонтажа скульптурной композиции. 459 человек выступили за демонтаж памятника, 160 - против.

КИФ "Булгарское наследие" встал на защиту своего детища и обратился в арбитражный суд. В свою очередь, администрация города вышла с встречным иском, в котором требовала снести монумент в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

В итоге суд встал на сторону администрации, полностью отказав в удовлетворении иска фонда.

Насколько можно судить из публикаций в СМИ, против памятника выступили отдельные самарские краеведы и представители татарской общины. Так, звучали мнения, что за памятником Котрагу может стоять "посыл о великоболгарском национализме". Говорилось, в частности, о том, что установку памятника продвигало "болгаристское сообщество", которое придерживается теории происхождения современных татар от булгар без учета золотоордынского периода.

Выступавшие за демонтаж памятника также апеллировали к тому, что Болгария является членом НАТО и недружественной страной. При этом действительно в 2023-2024 гг. шел процесс демонтажа памятника советскому солдату-освободителю (народное название "Алеша"), в болгарском городе Пловдив.

Альфия Димитрова - председатель общественной организации соотечественников, проживающих в Болгарии, член Национального совета Всемирного конгресса татар, участвовавшая в переговорах по установке памятника, говорит о том, что он символизирует единые корни различных народов.

По ее словам, памятник Котрагу был предложен региону в дар еще в 2021 г. после предварительных переговоров с руководством Самары, "минкультом г. Самары", руководством самарской организации "Булгарское наследие", консультаций с археологами, историками и краеведами Самары и Казани.

"Поскольку основной идеей и целью проекта служит содействие развитию культурно-исторического туризма, Хан Котраг в данном случае рассматривается как символ единства народов, имевших общие исторические корни и стартовую часть их пути", - отметила она в разговоре с корреспондентом Волга Ньюс. Оппонентов Димитрова обвиняет в дезинформации и акцентирует доброе отношение простых болгар к России.