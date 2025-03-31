Самарец отдал "сотрудникам МФЦ" около 800 тыс. рублей

В полицию Самары обратился 53-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенников, организовавших сложную схему обмана, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент начался с звонка якобы от представителя МФЦ, который сообщил о необходимости получения справки ИНН. Мужчина попытался возразить, что никаких справок не заказывал, но собеседник настоял на предоставлении кода подтверждения. После получения кода мужчине поступил звонок от лица, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Тот сообщил о попытке мошенничества и рекомендовал перевести деньги на "безопасные счета".

Потерпевший обналичил сбережения в иностранной валюте и перевел мошенникам 789 тысяч рублей двумя транзакциями. После получения денег злоумышленники связались с жертвой, поблагодарили за сотрудничество, и мужчина понял, что стал жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.