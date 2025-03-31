Самарец отдал "сотрудникам МФЦ" около 800 тыс. рублей

В полицию Самары обратился 53-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенников, организовавших сложную схему обмана, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Инцидент начался с звонка якобы от представителя МФЦ, который сообщил о необходимости получения справки ИНН. Мужчина попытался возразить, что никаких справок не заказывал, но собеседник настоял на предоставлении кода подтверждения. После получения кода мужчине поступил звонок от лица, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Тот сообщил о попытке мошенничества и рекомендовал перевести деньги на "безопасные счета".
Потерпевший обналичил сбережения в иностранной валюте и перевел мошенникам 789 тысяч рублей двумя транзакциями. После получения денег злоумышленники связались с жертвой, поблагодарили за сотрудничество, и мужчина понял, что стал жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!