ДТП с самокатом и пешеходом привело к уголовному делу в Самаре

В Самаре возбудили уголовное дело из-за ДТП с самокатом. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 31 марта, в 8:50, водитель черного самоката на тротуаре возле дома № 157 по ул. Куйбышева сбил 65-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмами. Самокатчик скрылся, его разыскивают.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").