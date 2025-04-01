ДТП с самокатом и пешеходом привело к уголовному делу в Самаре

В Самаре возбудили уголовное дело из-за ДТП с самокатом. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, 31 марта, в 8:50, водитель черного самоката на тротуаре возле дома № 157 по ул. Куйбышева сбил 65-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмами. Самокатчик скрылся, его разыскивают.
Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!