В Самарской области бухгалтер купилась на уловки мошенников и отдала 1,2 млн рублей

Бухгалтер одного из предприятий Самарской области стала жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях ,передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Очень легко 40-летняя женщина поддалась на предложение мошенников заработать миллионы рублей на бирже. Для этого, по их указанию, она скачала "специальные" программы на телефон.
Злоумышленники убедили женщину не только вложить свои личные сбережения, но и взять кредиты под высокие проценты. Всего за пару недель потерпевшая перевела на счета для "торговли на бирже" свыше 1.2 млн рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы