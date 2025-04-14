В Самарской области бухгалтер купилась на уловки мошенников и отдала 1,2 млн рублей

Бухгалтер одного из предприятий Самарской области стала жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях ,передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Очень легко 40-летняя женщина поддалась на предложение мошенников заработать миллионы рублей на бирже. Для этого, по их указанию, она скачала "специальные" программы на телефон.

Злоумышленники убедили женщину не только вложить свои личные сбережения, но и взять кредиты под высокие проценты. Всего за пару недель потерпевшая перевела на счета для "торговли на бирже" свыше 1.2 млн рублей.