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Преступления Происшествия

В Самарской области бухгалтер купилась на уловки мошенников и отдала 1,2 млн рублей

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бухгалтер одного из предприятий Самарской области стала жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях ,передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Очень легко 40-летняя женщина поддалась на предложение мошенников заработать миллионы рублей на бирже. Для этого, по их указанию, она скачала "специальные" программы на телефон.

Злоумышленники убедили женщину не только вложить свои личные сбережения, но и взять кредиты под высокие проценты. Всего за пару недель потерпевшая перевела на счета для "торговли на бирже" свыше 1.2 млн рублей.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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