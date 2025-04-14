"Транспорт будущего" выступил генеральным партнером "Космического полумарафона"

Компания "Транспорт будущего" выступила генеральным партнером юбилейного "Космического полумарафона", который прошел 13 апреля в Самаре. Это событие давно стало одним из самых популярных легкоатлетических мероприятий в области и официально открыло беговой сезон 2025 года в России.

В этом году забег собрал рекордные 3500 участников из 72 городов страны. На X "Космическом полумарафоне" участникам предлагали преодолеть разные дистанции: от детских забегов на 300 и 600 метров до корпоративных командных забегов и полумарафона на 3, 5, 10 и 21 км.

Спортсмены-профессионалы и любители стартовали с Площади Славы в Самаре и пробежали живописной трассой вдоль набережной Волги, наслаждаясь красотами исторической части города.

Поддерживая инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни и спорт, "Транспорт будущего" стал генеральным партнером космического полумарафона. Кроме того, компания продемонстрировала гостям спортивного события агродрон и дрон-доставщик. Сфотографироваться с ними и задать вопрос сотрудникам компании могли все желающие, гостям спортивного праздника также вручали презенты от компании.

"Космический полумарафон — возможность проверить свои силы, установить личные рекорды и провести время с семьей, прививая детям любовь к спорту. Спортсмены учатся поддерживать друг друга в команде, это важный навык и для рабочего процесса, укрепляющий отношения в коллективе, — прокомментировал генеральный директор научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара" Константин Яшин, участвовавший в забеге на 5 км.

Каждый участник на финише получил памятную медаль — символ упорства и стремления к победе.