"Транспорт будущего" выступил генеральным партнером "Космического полумарафона"

Компания "Транспорт будущего" выступила генеральным партнером юбилейного "Космического полумарафона", который прошел 13 апреля в Самаре. Это событие давно стало одним из самых популярных легкоатлетических мероприятий в области и официально открыло беговой сезон 2025 года в России.
В этом году забег собрал рекордные 3500 участников из 72 городов страны. На X "Космическом полумарафоне" участникам предлагали преодолеть разные дистанции: от детских забегов на 300 и 600 метров до корпоративных командных забегов и полумарафона на 3, 5, 10 и 21 км.
Спортсмены-профессионалы и любители стартовали с Площади Славы в Самаре и пробежали живописной трассой вдоль набережной Волги, наслаждаясь красотами исторической части города.
Поддерживая инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни и спорт, "Транспорт будущего" стал генеральным партнером космического полумарафона. Кроме того, компания продемонстрировала гостям спортивного события агродрон и дрон-доставщик. Сфотографироваться с ними и задать вопрос сотрудникам компании могли все желающие, гостям спортивного праздника также вручали презенты от компании.
"Космический полумарафон — возможность проверить свои силы, установить личные рекорды и провести время с семьей, прививая детям любовь к спорту. Спортсмены учатся поддерживать друг друга в команде, это важный навык и для рабочего процесса, укрепляющий отношения в коллективе, — прокомментировал генеральный директор научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара" Константин Яшин, участвовавший в забеге на 5 км.
Каждый участник на финише получил памятную медаль — символ упорства и стремления к победе.
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет