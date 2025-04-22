В Роспотребнадзоре назвали возбудителя массового инфицирования детей в детском саду № 153

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области сообщили, что эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции в детском саду № 153, начатое на прошлой неделе, продолжается. Специалистам службы удалось установить возбудителя инфекционного заболевания - это норовирус.
"В ходе эпидемиологического расследования установлен возбудитель инфекционного заболевания — Norovirus 2 генотипа. Проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий", — сообщили в управлении.
Администрация детского сада приостановила деятельность учреждения с 19 апреля. Эпидемиологическая ситуация в дошкольном учреждении находится на контроле.
Напомним, 17 апреля стало известно о том, что в детском саду № 153 в Промышленном районе Самары зарегистрировали 8 случаев острой кишечной инфекции у детей. Воспитанники обратились за медицинской помощью с жалобами на головную боль и рвоту. Ситуацией заинтересовались в Роспотребнадзоре, прокуратуре и следственном комитете. Кроме того, о расследовании поручил доложить глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.