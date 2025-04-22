16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Роспотребнадзоре назвали возбудителя массового инфицирования детей в детском саду № 153 Пассажир опрокинувшейся Lada Granta погиб в Самарской области Трех человек спасли на пожаре в Самаре Экс-глава самарского Института регионального развития Михеева проиграла иск к работодателю Замглавы Госстройэкспертизы Гельфанд обжалует арест

Происшествия

В Роспотребнадзоре назвали возбудителя массового инфицирования детей в детском саду № 153

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области сообщили, что эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции в детском саду № 153, начатое на прошлой неделе, продолжается. Специалистам службы удалось установить возбудителя инфекционного заболевания - это норовирус.

"В ходе эпидемиологического расследования установлен возбудитель инфекционного заболевания — Norovirus 2 генотипа. Проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий", — сообщили в управлении.

Администрация детского сада приостановила деятельность учреждения с 19 апреля. Эпидемиологическая ситуация в дошкольном учреждении находится на контроле.

Напомним, 17 апреля стало известно о том, что в детском саду № 153 в Промышленном районе Самары зарегистрировали 8 случаев острой кишечной инфекции у детей. Воспитанники обратились за медицинской помощью с жалобами на головную боль и рвоту. Ситуацией заинтересовались в Роспотребнадзоре, прокуратуре и следственном комитете. Кроме того, о расследовании поручил доложить глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4