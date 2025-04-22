В Роспотребнадзоре назвали возбудителя массового инфицирования детей в детском саду № 153

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области сообщили, что эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции в детском саду № 153, начатое на прошлой неделе, продолжается. Специалистам службы удалось установить возбудителя инфекционного заболевания - это норовирус.

"В ходе эпидемиологического расследования установлен возбудитель инфекционного заболевания — Norovirus 2 генотипа. Проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий", — сообщили в управлении.

Администрация детского сада приостановила деятельность учреждения с 19 апреля. Эпидемиологическая ситуация в дошкольном учреждении находится на контроле.

Напомним, 17 апреля стало известно о том, что в детском саду № 153 в Промышленном районе Самары зарегистрировали 8 случаев острой кишечной инфекции у детей. Воспитанники обратились за медицинской помощью с жалобами на головную боль и рвоту. Ситуацией заинтересовались в Роспотребнадзоре, прокуратуре и следственном комитете. Кроме того, о расследовании поручил доложить глава СК РФ Александр Бастрыкин.