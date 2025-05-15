"Ночуют на работе": в Самарской области снизят нагрузку на судей

В Самарской области мировые судьи вынуждены ночевать на работе из-за высокой нагрузки, а один из них за год рассмотрел более 20 тысяч дел. Такие данные были озвучены в четверг, 15 мая, на заседании комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности и правопорядку.

Депутаты рассматривали законодательную инициативу об изменении ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации". Выступавшая с докладом заместитель председателя Самарского областного суда Анна Подольская сообщила, что речь идет об увеличении штата мировых судей в регионе со 162 до 165, а вопрос обсуждается с 2021 года.

По ее словам, новые штатные единицы нужны в Красноглинском, Волжском и Ставропольском районах, где заметно выросла численность населения. Она отметила, что получены все согласования, в том числе в Верховном Суде, правительстве РФ и комитетах Госдумы, и осенью изменения в закон могут быть приняты.

"Просто для примера скажу - в Волжском районе один мировой судья за прошлый год рассмотрел 11 тысяч судебных дел, и это только гражданские, я уж не говорю об административных, уголовных. А в общем это более 20 тысяч различных судебных дел. Поэтому, на мой взгляд, это крайняя необходимость. […] Есть такие ситуации, когда действительно судьи просто ночуют на работе, потому что им жаль тратить время на поездки на работу и домой", - проиллюстрировала Анна Подольская уровень нагрузки на мировых судей.

Члены комитета единогласно поддержали законопроект.