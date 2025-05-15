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Законотворчество Власть и политика

"Ночуют на работе": в Самарской области снизят нагрузку на судей

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области мировые судьи вынуждены ночевать на работе из-за высокой нагрузки, а один из них за год рассмотрел более 20 тысяч дел. Такие данные были озвучены в четверг, 15 мая, на заседании комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности и правопорядку.

Фото: Архив «ВН»

Депутаты рассматривали законодательную инициативу об изменении ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации". Выступавшая с докладом заместитель председателя Самарского областного суда Анна Подольская сообщила, что речь идет об увеличении штата мировых судей в регионе со 162 до 165, а вопрос обсуждается с 2021 года.

По ее словам, новые штатные единицы нужны в Красноглинском, Волжском и Ставропольском районах, где заметно выросла численность населения. Она отметила, что получены все согласования, в том числе в Верховном Суде, правительстве РФ и комитетах Госдумы, и осенью изменения в закон могут быть приняты.

"Просто для примера скажу - в Волжском районе один мировой судья за прошлый год рассмотрел 11 тысяч судебных дел, и это только гражданские, я уж не говорю об административных, уголовных. А в общем это более 20 тысяч различных судебных дел. Поэтому, на мой взгляд, это крайняя необходимость. […] Есть такие ситуации, когда действительно судьи просто ночуют на работе, потому что им жаль тратить время на поездки на работу и домой", - проиллюстрировала Анна Подольская уровень нагрузки на мировых судей.

Члены комитета единогласно поддержали законопроект.

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Последние комментарии

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И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

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Вполне логично. На местах виднее.

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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