В Красноярском районе в ДТП пострадал годовалый ребенок

В воскресенье, 25 мая, в Красноярском районе в ДТП пострадали три человека, в том числе годовалый ребенок, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что авария произошла в 15:30 на 2 км а/д "Волжский — Мирный" — Малая Царевщина — "Урал". Водитель автомобиля Mini Cooper, осуществляя разворот, не уступил дорогу и допустил столкновение с ВАЗ-21120.

С места ДТП госпитализированы водитель отечественной машины и его пассажиры– 29-летний мужчина и годовалая девочка, при перевозке которой отсутствовало детское кресло. Пассажиру иномарки — 32-летней женщине назначено амбулаторное лечение.