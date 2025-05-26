В Красноярском районе в ДТП пострадал годовалый ребенок

В воскресенье, 25 мая, в Красноярском районе в ДТП пострадали три человека, в том числе годовалый ребенок, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что авария произошла в 15:30 на 2 км а/д "Волжский — Мирный" — Малая Царевщина — "Урал". Водитель автомобиля Mini Cooper, осуществляя разворот, не уступил дорогу и допустил столкновение с ВАЗ-21120.
С места ДТП госпитализированы водитель отечественной машины и его пассажиры– 29-летний мужчина и годовалая девочка, при перевозке которой отсутствовало детское кресло. Пассажиру иномарки — 32-летней женщине назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!