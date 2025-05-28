Первую масштабную выставку студенческих картин о жизни кампусов можно увидеть на сайте арткампус.рф

Презентация картин состоялась в конце апреля в площадке музея современного искусства "ПЕРММ". Сегодня работы доступны для просмотра в цифровом формате на сайте арткампус.рф.

Выставка стала результатом работы стратегической сессии "Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала", организованной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В творческой работе приняли участие студенты из 23 регионов страны, где в рамках национального проекта "Молодежь и дети" создается 25 современных кампусов. Всего в проекте было задействовано около 50 студентов-художников. Одно из представленных на выставке полотен — "Сталь" — создано студенткой из Самарской области Татьяной Бобровой.

"Это первый масштабный межкампусный проект, и самое главное, что он студенческий. Коллекция будет пополняться, ведь Президент России Владимир Путин поручил создать 40 кампусов к 2036 году. Поэтому число кампусов будет расти, а вместе с ним и коллекция картин", — отметил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Омельчук.

Все кампусы начали работу над картинами с создания эскизов по одной из предложенных тем. Среди них были: "Наука", "Искусственный интеллект", "Отечество", "Малая Родина", "Духовность", "Человек будущего", "Молодежь". Студенты-художники совместно с помощниками из вузов Пермского края написали 25 больших картин (2,7×1,7 м), каждая из которых — это увлекательное путешествие во времени и пространстве.

"Студенты Самарской области с энтузиазмом включились в реализацию этого масштабного проекта. Их талант и творческий подход к предложенным темам впечатляют и вдохновляют. Уверен, что подобные инициативы играют важную роль в развитии художественного потенциала молодежи и способствуют популяризации идеи межвузовского кампуса Самарской области как пространства для объединения молодых людей", — подчеркнул министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Развитие научного потенциала и внедрение инновационных технологий являются приоритетными направлениями деятельности правительства Самарской области.

Напомним, в рамках стратегической сессии "Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала" студенты из Самарской области работали над несколькими важными проектами: концепцией организации городской среды для улучшения условий жизни в кампусе, разработкой свода правил для проектирования территории, созданием студенческого бюро для проектирования арт-объектов и элементов городской среды, проектом по брендингу кампуса для развития межвузовского кампуса Самары, а также спецпроектом "Наука — круто!", направленным на демонстрацию возможностей науки в различных областях, включая бизнес, с проведением масштабной коммуникационной кампании для будущих специалистов.

Выставка студенческих картин отправится в путешествие по городам России, первым из которых стала Пермь.