16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У жительницы Сызрани похитили полмиллиона рублей Тольяттинца обвиняют в кредитном мошенничестве на 7,2 млн рублей Мебельщика из Самары будут судить за обман 20 клиентов В Самарской области два человека погибли при катании на зиплайне Тольяттинец ограбил на автобусной остановке пенсионерку, прихватив ее рюкзак с 600 тыс. рублей

Преступления Происшествия

У жительницы Сызрани похитили полмиллиона рублей

СЫЗРАНЬ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Сызрани обратилась 57-летняя местная жительница с заявлением о хищении 550 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщине на мессенджер позвонил неизвестный, выдав себя за сотрудника Росфинмониторинга. Он убедил жительницу, что обязательно нужно проверить деньги на подлинность и декларировать свои доходы с целью сохранности средств, а затем срочно перевести их на "безопасный счет".

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31