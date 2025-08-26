У жительницы Сызрани похитили полмиллиона рублей

В полицию Сызрани обратилась 57-летняя местная жительница с заявлением о хищении 550 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Женщине на мессенджер позвонил неизвестный, выдав себя за сотрудника Росфинмониторинга. Он убедил жительницу, что обязательно нужно проверить деньги на подлинность и декларировать свои доходы с целью сохранности средств, а затем срочно перевести их на "безопасный счет".
Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы