У жительницы Сызрани похитили полмиллиона рублей

В полицию Сызрани обратилась 57-летняя местная жительница с заявлением о хищении 550 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщине на мессенджер позвонил неизвестный, выдав себя за сотрудника Росфинмониторинга. Он убедил жительницу, что обязательно нужно проверить деньги на подлинность и декларировать свои доходы с целью сохранности средств, а затем срочно перевести их на "безопасный счет".

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело.