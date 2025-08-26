16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области планируют сократить программу капремонта домов На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет прием граждан В Самаре пройдет психологическая лекция о расстройствах пищевого поведения Обсуждение классики, современной прозы и поэзии: по всей стране откроются литературные клубы "Знания"

Общество

На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие

ТОЛЬЯТТИ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

28 августа с 10:00 до 11:00 на 42 км дороги Обход города Тольятти в Шигонском районе пройдут учения по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в результате ДТП. В связи с этим будут перекрыты две полосы движения в направлении Сызрани с объездом через придорожную зону отдыха.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

В учениях примут участие руководящий состав управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы ДПС МУ МВД России Сызранское, специалисты Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, ГУ МЧС России по Самарской области, Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, Поисково-спасательной службы Самарской области, минтранса Самарской области, а также ООО "Автобан-эксплуатация", обслуживающего дорогу.  

На участке трассы инсценируют столкновение рейсового микроавтобуса с легковым автомобилем ВАЗ-2107. В результате происшествия пострадают пассажиры автобуса и водитель легкового автомобиля.

Специалистам предстоит организовать аварийно-спасательные работы и провести эвакуацию пострадавших, обеспечить организацию дорожного движения в месте организации работ, выявить причины ДТП, обеспечить охрану общественного порядка, ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия, в том числе розлив ГСМ и его возгорание на проезжей части.

Учения позволят отработать взаимодействие оперативных служб, повысить уровень профессионального мастерства в ликвидации последствий ДТП, обеспечить высокую готовность к оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31