На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие

28 августа с 10:00 до 11:00 на 42 км дороги Обход города Тольятти в Шигонском районе пройдут учения по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в результате ДТП. В связи с этим будут перекрыты две полосы движения в направлении Сызрани с объездом через придорожную зону отдыха.
В учениях примут участие руководящий состав управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы ДПС МУ МВД России Сызранское, специалисты Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, ГУ МЧС России по Самарской области, Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, Поисково-спасательной службы Самарской области, минтранса Самарской области, а также ООО "Автобан-эксплуатация", обслуживающего дорогу.
На участке трассы инсценируют столкновение рейсового микроавтобуса с легковым автомобилем ВАЗ-2107. В результате происшествия пострадают пассажиры автобуса и водитель легкового автомобиля.
Специалистам предстоит организовать аварийно-спасательные работы и провести эвакуацию пострадавших, обеспечить организацию дорожного движения в месте организации работ, выявить причины ДТП, обеспечить охрану общественного порядка, ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия, в том числе розлив ГСМ и его возгорание на проезжей части.
Учения позволят отработать взаимодействие оперативных служб, повысить уровень профессионального мастерства в ликвидации последствий ДТП, обеспечить высокую готовность к оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????