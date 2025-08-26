Самарская область лидирует среди регионов Поволжья по объему образовательных кредитов от Сбера

Более 79 миллионов рублей было направлено банком на получение высшего и среднего специального образования абитуриентами региона за первое полугодие 2025 года.

Абитуриенты Самарской области активнее всех в Поволжье пользуются образовательными кредитами от Сбера. Этот финансовый инструмент позволяет сосредоточиться на учебе, а не на поиске средств, и становится ключом к поступлению на престижные специальности, среди которых лидируют IT, юриспруденция и журналистика.

Самарская область демонстрирует стабильно высокий спрос на образовательные кредиты от Сбера. По итогам первых шести месяцев 2025 года объем финансовой помощи, выданной банком абитуриентам региона для оплаты обучения в вузах и ссузах, составил рекордные 79 миллионов рублей. Эта сумма выделена на цели получения образования, что подчеркивает востребованность и важность данной меры поддержки среди молодежи.

Активно инвестируют в свое будущее с помощью образовательных кредитов и студенты других регионов Поволжья. Так, в Оренбургской области объем выплат составил 39 миллионов рублей, в Саратовской — 37 миллионов рублей, а в Волгоградской — 29 миллионов рублей. Всего же за июль 2025 года более 840 абитуриентов из семи поволжских регионов (включая также Астраханскую, Ульяновскую и Пензенскую области) получили от Сбера порядка 234 миллионов рублей на образовательные цели.

Особой популярностью у абитуриентов, выбирающих образовательный кредит, пользуются как гуманитарные, так и технические направления. Практически треть всех заемщиков в Поволжье выбрали специальности, связанные с юриспруденцией, журналистикой и PR, психологией. Не менее востребованы и IT-направления: программирование, работа с информационными системами, информатика и вычислительная техника.

Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Алла Косоухова пояснила: "Не первый год спрос на образовательные кредиты доказывает востребованность этой меры поддержки. Она — не просто заём, а инвестиция в будущее для молодого поколения. Мы видим, как для многих студентов этот финансовый инструмент становится тем самым ключом, который открывает дверь в престижный вуз и к мечте. Главное преимущество образовательного кредита — возможность сосредоточиться на учебе, а не на поиске средств, благодаря льготному периоду и невысокой процентной ставке".

Для тех, кто решит воспользоваться образовательным кредитом от Сбера до 10 сентября 2025 года, банк подготовил специальную акцию — розыгрыш стипендии. Из всех клиентов, оформивших кредит в этот период, случайным образом будут выбраны 10 счастливчиков. Каждый из них будет ежемесячно получать стипендию в размере 10 000 бонусов "Спасибо" с момента получения кредита и до 30 сентября 2026 года. Таким образом, общий размер стипендии для каждого победителя составит 120 000 бонусов, а общий призовой фонд акции — 1,2 миллиона бонусов.

Для участия в акции и получения стипендии победителям необходимо соблюдать всего два условия: вовремя вносить платежи по кредиту и не погашать его досрочно.