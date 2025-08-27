16+
Банки Финансы

ОТП Банк запускает сервис оплаты частями "Давай делить" для клиентов "Аскона"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
ОТП Банк расширяет возможности для покупателей "Асконы": разработанный банком сервис оплаты частями "Давай делить" теперь работает во всех магазинах ритейлера. Покупатели могут приобретать подушки, одеяла, постельное белье и другие товары для сна, разделив полную стоимость покупки на четыре равные части без переплат.

Сервис "Давай делить" (Buy Now, Pay Later, BNPL) позволяет совершить покупку сразу, а оплачивать ее постепенно, равными долями. Первая часть (25% от суммы) списывается в момент оформления заказа. Последующие три платежа автоматически распределяются с периодичностью в две недели.

Максимальная сумма покупки для использования сервиса составляет 30 000 рублей. Для оформления не требуется заключать кредитный договор или платить проценты.

Процесс оплаты упрощен до минимума. На кассе покупателю достаточно выбрать способ оплаты "Давай делить", ввести номер мобильного телефона и данные банковской карты любого российского банка, далее списание происходит автоматически. Услуга доступна совершеннолетним гражданам России с постоянной регистрацией.

"Наш сервис создан для того, чтобы делать качественные товары доступнее. "Аскона" — это знак качества и комфорта для миллионов россиян, и мы рады, что теперь покупатели могут гибко планировать бюджет, приобретая продукцию бренда", — прокомментировали в ОТП Банке. Вся информация о предстоящих списаниях доступна в личном кабинете сервиса, где также можно произвести досрочное погашение.

