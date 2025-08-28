ОТП Банк инвестирует в клиентскую лояльность

Работа с клиентской лояльностью уже давно стала нормой для каждого банка страны. Нет ни одной финансовой организации, которая не делала бы все возможное, чтобы стать лучше для клиента. Дело здесь далеко не всегда в деньгах.

Рынок дебетовых карт — это "красный океан", поэтому все его игроки наравне участвуют в гонке welcome-бонусов. Но добиться лояльности клиентов, удержать ее можно, только предоставляя высокое качество услуг максимально открыто. ОТП Банк комплексно подходит к работе с клиентом, в том числе, предлагая различные акции для определенных категорий, работает над развитием функциональности цифровых сервисов, чтобы обеспечить пользователю привычное удобство и комфорт.

"Например, лимит по переводам у нас выше рынка — до 5 млн рублей. И это прозрачные условия, без дополнительных "звездочек". А дальше мы работаем над тем, чтобы клиент обратил внимание на другие продукты банка, закрывающие различные потребности, включая вклады и накопительные счета, кредиты наличными, автокредиты и кредитные карты. И обычно они принимаются хорошо", — рассказывает Николай Мельниченко, директор по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП Банка.