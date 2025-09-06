Валерий Фомичев: "Важность двигателестроения в текущих условиях переоценить невозможно"

Президент Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Самару.

Напомним, глава государства 5 сентября посетил "ОДК Кузнецов", где провел совещание по вопросам развития двигателестроения.

"Развитие отрасли авиационного и космического двигателестроения в современной обстановке непосредственно связано с вопросами технологического суверенитета нашей страны, - отмечает Валерий Фомичев. - Технологическое лидерство и двигатели будущего сегодня — это приоритетные векторы для государства, которые входят в национальные цели его развития. В такой отрасли как двигателестроение, необходимо работать на перспективу. Качественное планирование, прогнозирование, понимание технологических тенденций являются залогом качественного продукта.

Вызовы сегодняшнего времени, — фундаментальный рост объемов производства, увеличение надежности двигателей в связи с ростом нагрузки в эксплуатации, возросший объем заказов в авиастроении и со стороны топливно-энергетического комплекса, импортозамещение программного обеспечения для инженерных расчетов и управления производством, — определяют перспективные направления работы предприятий двигателестроения Самарской области.

Личный визит президента РФ Владимира Путина, несомненно, ещё раз подчеркивает стратегическую важность данного направления развития промышленности и позволит определить перспективы повышения технологического потенциала отрасли. Важность этого направления, особенно в текущих условиях, переоценить невозможно".