Валерий Фомичев: "Важность двигателестроения в текущих условиях переоценить невозможно"

Президент Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Самару.
Напомним, глава государства 5 сентября посетил "ОДК Кузнецов", где провел совещание по вопросам развития двигателестроения.
"Развитие отрасли авиационного и космического двигателестроения в современной обстановке непосредственно связано с вопросами технологического суверенитета нашей страны, - отмечает Валерий Фомичев. - Технологическое лидерство и двигатели будущего сегодня — это приоритетные векторы для государства, которые входят в национальные цели его развития. В такой отрасли как двигателестроение, необходимо работать на перспективу. Качественное планирование, прогнозирование, понимание технологических тенденций являются залогом качественного продукта.
Вызовы сегодняшнего времени, — фундаментальный рост объемов производства, увеличение надежности двигателей в связи с ростом нагрузки в эксплуатации, возросший объем заказов в авиастроении и со стороны топливно-энергетического комплекса, импортозамещение программного обеспечения для инженерных расчетов и управления производством, — определяют перспективные направления работы предприятий двигателестроения Самарской области.
Личный визит президента РФ Владимира Путина, несомненно, ещё раз подчеркивает стратегическую важность данного направления развития промышленности и позволит определить перспективы повышения технологического потенциала отрасли. Важность этого направления, особенно в текущих условиях, переоценить невозможно".
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать