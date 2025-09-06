Андрей Трифонов: "Визиты президента — показатель роли региона как драйвера развития"

Депутат Государственной думы Андрей Трифонов прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Самару.

Напомним, глава государства 5 сентября посетил "ОДК Кузнецов", где провел совещание по вопросам развития двигателестроения.

"Самарская область — опорный регион страны и центр технологического суверенитета. В этом вновь убедил визит президента России Владимира Владимировича Путина в нашу губернию, - говорит Андрей Трифонов. - Кстати, он посетил Самарскую область второй раз за год, а впереди третья поездка — в рамках предстоящего в ноябре форума "Россия — спортивная держава". Это показатель роли региона как драйвера развития и точки притяжения компетенций.

Развитие отечественного двигателестроения — это прежде всего вопрос нашей национальной безопасности, от этого зависит и оборона, и авиация, и космос. Президент увидел реальные результаты: двигатель ПД-8, заменивший импорт в SSJ, и ГТД-110М для энергетики. Даны конкретные поручения — по внедрению ПД-26 и выходу на мировые рынки.

Самара подтверждает статус не только "космической столицы", но и центра современных технологий!"