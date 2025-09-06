Андрей Трифонов: "Визиты президента — показатель роли региона как драйвера развития"

Депутат Государственной думы Андрей Трифонов прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Самару.
Напомним, глава государства 5 сентября посетил "ОДК Кузнецов", где провел совещание по вопросам развития двигателестроения.
"Самарская область — опорный регион страны и центр технологического суверенитета. В этом вновь убедил визит президента России Владимира Владимировича Путина в нашу губернию, - говорит Андрей Трифонов. - Кстати, он посетил Самарскую область второй раз за год, а впереди третья поездка — в рамках предстоящего в ноябре форума "Россия — спортивная держава". Это показатель роли региона как драйвера развития и точки притяжения компетенций.
Развитие отечественного двигателестроения — это прежде всего вопрос нашей национальной безопасности, от этого зависит и оборона, и авиация, и космос. Президент увидел реальные результаты: двигатель ПД-8, заменивший импорт в SSJ, и ГТД-110М для энергетики. Даны конкретные поручения — по внедрению ПД-26 и выходу на мировые рынки.
Самара подтверждает статус не только "космической столицы", но и центра современных технологий!"
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать