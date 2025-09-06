Марина Сидухина: "Частые визиты президента — знак доверия и поддержки"

Сенатор РФ Марина Сидухина прокомментировала визит президента России Владимира Путина в Самару:
"Как заместителю председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам мне особенно близка тема промышленного развития и инвестиций в наш регион.
Визит Президента Владимира Владимировича Путина в Самарскую область — это мощный сигнал о важности нашего региона для страны. Это уже не просто область, но "опорный край державы", ключевой центр технологического суверенитета и инноваций.
По итогам встречи мы увидели конкретные результаты: запуск производства двигателей ПД-8 и ГТД-110М для энергетики, планы по развитию R&D и подготовке кадров. Привлечение федеральных средств в объеме 10 млрд рублей на развитие ОЭЗ, расселение аварийного жилья и ЖКХ выводит качество жизни сотен тысяч жителей на новый уровень.
Безусловно, роль губернатора Вячеслава Федорищева как интегратора промышленной и социальной политики трудно переоценить — команда региона действует системно и эффективно, а частые визиты президента — знак доверия и поддержки.
Продолжаем работать в единой команде на благо региона и страны".
Напомним, глава государства 5 сентября посетил "ОДК Кузнецов", где провел совещание по вопросам развития двигателестроения.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать