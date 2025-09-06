Марина Сидухина: "Частые визиты президента — знак доверия и поддержки"

Сенатор РФ Марина Сидухина прокомментировала визит президента России Владимира Путина в Самару:

"Как заместителю председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам мне особенно близка тема промышленного развития и инвестиций в наш регион.

Визит Президента Владимира Владимировича Путина в Самарскую область — это мощный сигнал о важности нашего региона для страны. Это уже не просто область, но "опорный край державы", ключевой центр технологического суверенитета и инноваций.

По итогам встречи мы увидели конкретные результаты: запуск производства двигателей ПД-8 и ГТД-110М для энергетики, планы по развитию R&D и подготовке кадров. Привлечение федеральных средств в объеме 10 млрд рублей на развитие ОЭЗ, расселение аварийного жилья и ЖКХ выводит качество жизни сотен тысяч жителей на новый уровень.

Безусловно, роль губернатора Вячеслава Федорищева как интегратора промышленной и социальной политики трудно переоценить — команда региона действует системно и эффективно, а частые визиты президента — знак доверия и поддержки.

Продолжаем работать в единой команде на благо региона и страны".

Напомним, глава государства 5 сентября посетил "ОДК Кузнецов", где провел совещание по вопросам развития двигателестроения.