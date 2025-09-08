Объявлены торги на строительство блочной котельной в Волжском Утесе

Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Шигонского района объявило конкурс на поиск подрядчика, который построит блочно-модульную котельную в поселке Волжский Утес на ул. Безымянной (участок 25). Начальная цена контракта - 103,59 млн рублей.

Победителя торгов определят после 25 сентября. Исполнение контракта разбито на два этапа: с даты заключения до 31 декабря 2025 г. и с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Напомним, в июне во время личного приема губернатором граждан одним из вопросов стала ситуация с горячим водоснабжением и отоплением в поселке Волжский Утес. Как пояснили представители инициативной группы, жители столкнулись с бюрократическими сложностями, следствием которых стали перебои.

"Мне эту проблему обозначали зимой. Я давал поручение, чтобы профильное министерство разобралось. Вопрос с подачей горячей воды оперативно решили. Но необходимо строительство новой котельной: предусмотрели проектирование, деньги в бюджет заложили. К июлю 2026 года объект будет готов", - прокомментировал тогда глава региона.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, основной причиной перебоев стали большие потери ресурсов из-за незаконных подключений, приведших к задолженности. В настоящее время проводится мониторинг для выявления несанкционированных врезок и предотвращения сверхнормативного потребления.