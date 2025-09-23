Самарская область вошла в топ-3 рейтинга РФ по развитию спорта

Самарская область включена в топ-3 рейтинга эффективности развития сферы физкультуры и спорта в субъектах РФ. Это было объявлено в ходе заседания правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", которое состоялось в Москве под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Как отметил вице-премьер, на оперативных совещаниях у председателя правительства РФ Михаила Мишустина регулярно рассматривается мониторинг реализации госпрограмм.
"На сегодняшний день уровень исполнения госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" составляет более 99%. В ней консолидированы все источники, включая региональные, федеральные бюджеты и частные инвестиции. Отмечу, это инвестиции в здоровье нашей страны", — сказал Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер сообщил, что для оценки эффективности деятельности руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере физкультуры и спорта минспортом готовится соответствующий рейтинг. По итогам 2024 года в топ-3 вошла Самарская область.
"Это высокая оценка нашей общей работы — правительства области, муниципалитетов, спортивных федераций и всех, кто любит спорт. Топ-3 — прямое доказательство того, что мы движемся в правильном направлении", — считает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе заседания комиссии доложил, что в 71 регионе фиксируется устойчивый рост расходов на массовый спорт, включая закупку оборудования, содержание объектов, проведение мероприятий и оплату труда специалистов.
"Эти направления дают видимый результат, в то время как капитальное строительство и ремонт — эффект более отложенный, но стратегически важный", — сказал Михаил Дегтярев.
"Мы строим и ремонтируем спортивные объекты, закупаем оборудование, проводим массовые мероприятия. Отдельная наша гордость — областная программа "Мастер спорта", которая позволила существенно нарастить поддержку тех, кто посвятил себя спорту, — подчеркнул руководитель Самарской области. — Мы и дальше будем активно работать как над развитием массового спорта, так и над стратегически важными проектами капитального строительства".
Напомним, что с 5 по 7 ноября Самарская область примет международный форум "Россия — спортивная держава".
Последние комментарии
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.