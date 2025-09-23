16+
Спорт

Самарская область вошла в топ-3 рейтинга РФ по развитию спорта

МОСКВА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область включена в топ-3 рейтинга эффективности развития сферы физкультуры и спорта в субъектах РФ. Это было объявлено в ходе заседания правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", которое состоялось в Москве под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Как отметил вице-премьер, на оперативных совещаниях у председателя правительства РФ Михаила Мишустина регулярно рассматривается мониторинг реализации госпрограмм.

"На сегодняшний день уровень исполнения госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" составляет более 99%. В ней консолидированы все источники, включая региональные, федеральные бюджеты и частные инвестиции. Отмечу, это инвестиции в здоровье нашей страны", — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер сообщил, что для оценки эффективности деятельности руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере физкультуры и спорта минспортом готовится соответствующий рейтинг. По итогам 2024 года в топ-3 вошла Самарская область.

"Это высокая оценка нашей общей работы — правительства области, муниципалитетов, спортивных федераций и всех, кто любит спорт. Топ-3 — прямое доказательство того, что мы движемся в правильном направлении", — считает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе заседания комиссии доложил, что в 71 регионе фиксируется устойчивый рост расходов на массовый спорт, включая закупку оборудования, содержание объектов, проведение мероприятий и оплату труда специалистов.

"Эти направления дают видимый результат, в то время как капитальное строительство и ремонт — эффект более отложенный, но стратегически важный", — сказал Михаил Дегтярев.

"Мы строим и ремонтируем спортивные объекты, закупаем оборудование, проводим массовые мероприятия. Отдельная наша гордость — областная программа "Мастер спорта", которая позволила существенно нарастить поддержку тех, кто посвятил себя спорту, — подчеркнул руководитель Самарской области. — Мы и дальше будем активно работать как над развитием массового спорта, так и над стратегически важными проектами капитального строительства".

Напомним, что с 5 по 7 ноября Самарская область примет международный форум "Россия — спортивная держава".

