16+
Общество

В Самаре вернули горячую воду в десятки домов, оставшихся накануне без отопления

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В ночь на вторник, 20 января, в "Т Плюс" сообщили, что подача тепла в дома на ул. Солнечной в Самаре восстановлена.

Фото: Александра Белова

"Если в вашей квартире все ещё холодно и нет горячей воды — обращайтесь в свою управляющую организацию. Ее специалисты проверят и отрегулируют внутридомовые коммуникации. Телефоны УК можно найти в квитанциях за содержание жилья и на информационных стендах", - отмечается в сообщении компании.

Напомним, накануне, 19 числа, было обнаружено повреждение на трубопроводе по ул. Солнечной. В связи с ремонтом временно приостановили подачу тепла и горячей воды в десятки жилых домов. В том числе под отключение подпали детсады на ул. Ново-Садовой, 224 и ул. Солнечной, 51, а также школа на ул. Солнечной, 43.

На время аварии здания переключали на теплоснабжение по резервному трубопроводу.

