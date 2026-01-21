В Самаре из-за ремонта на ул. Куйбышева автобусы изменили схемы движения

В Самаре в связи с дорожными работами на ул. Куйбышева — от ул. Некрасовская до ул. Ленинградская — в направлении из города, изменено движение автобусов.

Маршруты №№ 3, 24, 61 осуществляется по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого и далее по маршруту; №№ 47, 37, 90 осуществляется по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Некрасовская и далее по маршруту в направлении из города, сообщает городской департамент транспорта.