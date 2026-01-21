В Самаре из-за ремонта на ул. Куйбышева автобусы изменили схемы движения

В Самаре в связи с дорожными работами на ул. Куйбышева — от ул. Некрасовская до ул. Ленинградская — в направлении из города, изменено движение автобусов.
Маршруты №№ 3, 24, 61 осуществляется по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого и далее по маршруту; №№ 47, 37, 90 осуществляется по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Некрасовская и далее по маршруту в направлении из города, сообщает городской департамент транспорта.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.