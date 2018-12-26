Прокуратура требует от главы Тольятти решить вопрос с отоплением Комсомольского района

Прокурор Тольятти объявил предостережение главе города Сергею Анташеву о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего порядок теплоснабжения, сообщает надзорное ведомство.

Поводом стало поступившее в администрацию Тольятти уведомление от ПАО "Т Плюс" о прекращении с 1 января 2019 г. договоров аренды муниципальных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения Комсомольского района.

При этом прокуратура признала недостаточными принятые администрацией города меры по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс".

24 декабря прокурором города главе Тольятти было объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства, "так как отсутствие организации, обслуживающей котельные может привести к возникновению аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и прекращению подачи тепла социально значимым категориям потребителей и жителям Комсомольского района г. Тольятти".

В тот же день председателю думы Тольятти Николаю Остудину была направлена информация для осуществления контроля за этой ситуацией и принятия мер в рамках компетенции. Вопрос теплоснабжения Комсомольского района был включен в повестку сегодняшнего заседания гордумы.

Напомним, теплоснабжение Комсомольского района с населением свыше 116 тыс. человек осуществляется от котельных, а не от ТЭЦ, из-за чего фактические расходы на теплоснабжение в этом районе выше, чем в остальных. Выпадающие доходы тепловикам компенсировались из бюджета. В 2012 г. "Т Плюс" получила статус ЕТО (Единой теплоснабжающей организации) в Тольятти, что позволило выровнять тариф на отопление между всеми районами города.

В конце ноября этого года депутаты тольяттинской гордумы поддержали проект "Т Плюс" стоимостью около 1 млрд руб. по переброске тепловых мощностей Тольяттинской ТЭЦ в Комсомольский район.

Для реализации инвестпроекта теплоэнергетики вышли с предложением повысить тарифы с 1 июля на 1,3%.

Однако по словам Николая Остудина, которые приводили тольяттинские СМИ, такое повышение выйдет за рамки предельного индекса, принятого постановлением правительства РФ.

"И сейчас они нам говорят, что если мы не добавим тариф, то они заканчивают сезон и уходят из Комсомольского района. Понятно, что это наглый шантаж, но на то есть некоторые экономические обоснования. Из этой ситуации надо как-то выходить", — пояснял Остудин.