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Общество

Манеж Самарского цирка заледенел

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 декабря, на манеже Самарского цирка прошла репетиция цирка на льду "Айсберг".

Фото: Фото предоставлено автором

На представление были приглашены все желающие жители города. Перед Новым годом неполную цирковую программу самарцы смогли увидеть бесплатно.

"В социальных сетях мы распространили информацию о бесплатной репетиции московской труппы. Это была инициатива самих артистов", - сообщила главный администратор Самарского цирка Ирина Бунина.

Художественный руководитель, заслуженный артист России Сергей Просвирнин заметил, что возможность стать участником репетиции циркового представления выпадает крайне редко: "Мало тех, кто попадал в детстве на цирковые репетиции, но многие мечтали увидеть работу артистов изнутри. Мы захотели показать, как происходит подготовка к масштабному ледовому представлению в нашей труппе".

За час на ледяном манеже появились артисты на коньках и на моноцикле, жонглеры, акробаты, дрессированные хаски и самоеды - практически все, кроме главной изюминки шоу - белых медведей.

Увидеть выступление четырехлапых артистов самарцы смогут непосредственно на полных цирковых представлениях. Цирк на льду "Айсберг" начнет свою программу 28 декабря. Продлится она все новогодние каникулы - до 13 января.

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