Манеж Самарского цирка заледенел

В четверг, 27 декабря, на манеже Самарского цирка прошла репетиция цирка на льду "Айсберг".

На представление были приглашены все желающие жители города. Перед Новым годом неполную цирковую программу самарцы смогли увидеть бесплатно.

"В социальных сетях мы распространили информацию о бесплатной репетиции московской труппы. Это была инициатива самих артистов", - сообщила главный администратор Самарского цирка Ирина Бунина.

Художественный руководитель, заслуженный артист России Сергей Просвирнин заметил, что возможность стать участником репетиции циркового представления выпадает крайне редко: "Мало тех, кто попадал в детстве на цирковые репетиции, но многие мечтали увидеть работу артистов изнутри. Мы захотели показать, как происходит подготовка к масштабному ледовому представлению в нашей труппе".

За час на ледяном манеже появились артисты на коньках и на моноцикле, жонглеры, акробаты, дрессированные хаски и самоеды - практически все, кроме главной изюминки шоу - белых медведей.

Увидеть выступление четырехлапых артистов самарцы смогут непосредственно на полных цирковых представлениях. Цирк на льду "Айсберг" начнет свою программу 28 декабря. Продлится она все новогодние каникулы - до 13 января.