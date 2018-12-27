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При департаменте транспорта Самары создан Общественный совет

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 декабря, в администрации Самары состоялось первое заседание Общественного совета при департаменте транспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба администрации Самары

Совет сформирован по поручению главы муниципалитета Елены Лапушкиной. Это консультативный орган, с помощью которого в первую очередь будут прорабатываться вопросы и инициативы, касающиеся работы общественного транспорта и организации дорожного движения на территории Самары.

В состав Совета вошли представители научного сообщества, Общественной палаты и гордумы, профсоюзных структур, общественных организаций, а также компании-перевозчика.

В четверг, 27 декабря, обсудили оргвопросы и направления совместной деятельности. Напомним, в настоящее время в Самаре формируются предложения по модернизации маршрутной сети и в целом транспортной модели города: созданию новых маршрутов, пересадочных узлов, выделенных полос для движения общественного транспорта и так далее.

"После проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в городе внедряется автоматизированная система управления дорожным движением. Необходимо повышать качество работы общественного транспорта, для чего требуется обеспечить приоритет движения автобусов, трамваев и троллейбусов. Нужно рассматривать вопросы не только создания выделенных полос для общественного транспорта, но и приоритетного проезда перекрестков", - пояснил руководитель гордепартамента транспорта Сергей Маркин.

В перспективе Общественным советом при департаменте транспорта Самары будут подниматься эти и иные вопросы: совершенствование тарифного меню, разгрузка улично-дорожной сети и прочее. Все необходимые меры будут прорабатываться, рассматриваться и внедряться совместно с Общественным советом.

"С помощью Общественного совета, активной общественности, в том числе опытных специалистов и ветеранов транспортной отрасли вопросы между чиновниками и пассажирами будут решаться быстрее. При этом для нас важно создать стандарт качества транспортного обслуживания. Пассажирам нужно вовремя доехать до той или иной точки, чтобы время в пути было оптимальным - 30-40 минут, чтобы эта поездка была комфортной и с точки зрения бюджетной составляющей обходилась не дорого. Это основное, к чему должны стремиться транспортники. Вместе с тем мы обеспечим и контроль за решением вопросов. Будем помогать профильным службам", - рассказал председатель Общественного совета при гордепартаменте транспорта, кафедры "ГМУ" СГСА Петр Григоров.

"Проекты и предложения хозяйствующих субъектов, научного сообщества, инициативных горожан, касающиеся транспортной системы, необходимо выносить на общественное обсуждение. И к этому нужно привлекать больше общественных организаций и экспертов, чтобы организацией транспортного сообщения были довольны и жители Самары, и гости", - отметил заместитель председателя Общественного совета при департаменте транспорта Самары, ректор СамГУПС Иван Андрончев.

Кроме членов Общественного совета, на заседания будут приглашаться и другие эксперты отрасли, в том числе из профильных департаментов и министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, а также представители общественных объединений.

На следующем заседании Совета планируется утвердить план работы на 2019 г. и начать обсуждение основных вопросов, которые будут обозначены в плане.

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