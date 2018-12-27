Представители ОНФ проконтролировали уборку снега в Самаре

Все сезонные работы по уборке снега в Самаре усиленно контролируются не только профильным гордепартаментом, но и административными комиссиями и главами внутригородских районов. Также за расчисткой следят общественники, сообщает пресс-служба администрации Самары.

В частности, в ночь с 26 на 27 декабря представители регионального штаба ОНФ объезжали улицы, которые приводит в порядок МП "Благоустройство". Всего за сутки на улицы города вывели 460 машин и 365 рабочих - это почти на треть больше, чем в дни без осадков.

"Мы работаем круглосуточно. Основной объем выполняется ночью. Осуществляется как механизированная расчистка, так и уборка вручную. Сегодня для более оперативного и эффективного результата ночная смена была продлена", - сообщил директор МП "Благоустройство" Евгений Садовников.

Напомним, по поручению руководства мэрии вывоз снега на полигоны активизирован. Ночь на 27 декабря стала рекордной по вывозу снега, на полигоны отправили 7,6 тыс. тонн. Кроме того, на треть увеличился суточный расход реагентов.

"Работы выполняются комплексно. Дорожные рабочие уделяют внимание расчистке и обработке не только проезжей части и тротуаров, но и выходов на пешеходные переходы, посадочных площадок остановок, лестничных сходов. В ходе контроля за своевременностью и качеством расчистки замечания направляются дорожникам - они также следят за ситуаций и оперативно реагируют. А чтобы помочь справиться с ситуациями, возникающими на подъемах дорог, в частности, чтобы не буксовал большегрузный транспорт, службы благоустройства позаботились о расстановке ящиков с песком", - пояснил директор МБУ "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов.

Расчищали все районы города, в том числе улицы Мориса Тореза, Партизанскую, Полевую, Аэродромную, Волгина, Авроры, Волжский проспект и другие. Основные магистрали продолжали чистить и днем 27 декабря. Также дорожники работали на второстепенных дорогах, в том числе в отдаленных районах.

"В зимнем сезоне мы регулярно совершаем объезд городских территорий, чтобы оценить темпы и качество расчистки снега. А в период усиления осадков работа по организации контроля со стороны регштаба ОНФ еще более активизирована. Безусловно, мы отмечаем, что город привлекает максимально возможное количество ресурсов для уборки. Однако во время интенсивных осадков и этого не всегда достаточно. К тому же надо учитывать, что все территории одномоментно расчистить не представляется возможным - на это потребуется еще несколько дней. И то, что темпы работ снижаться не будут, - мера необходимая. Считаем, что в числе наиболее актуальных задач на текущий момент - избавить от снега внутриквартальные проезды и навести чистоту во дворах", - рассказал член штаба ОНФ в Самарской области Валерий Барсук.