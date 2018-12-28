Минстрой проверит дольщиков "Ильинской плазы" на аффилированность застройщику

Министерство строительства Самарской области намерено проверить список покупателей квартир в ЖК "Ильинская плаза" на предмет их аффилированности с руководителем СК "Новый город", возводящей этот жилой комплекс, Натальей Зайцевой. Об этом сообщил министр строительства региона Евгений Чудаев на встрече с дольщиками строительной компании.

Отметим, в декабре глава областного минстроя проводит встречи с дольщиками проблемных объектов региона в ежедневном режиме. На них он выясняет у граждан, как они видят сложившуюся на их объектах ситуацию, каким представляют решение проблемы. Проанализировав эту и уже имеющуюся в распоряжении министерства информацию, он выстраивает дальнейший алгоритм действий по тому или иному объекту.

На встрече с министром присутствовали дольщики сразу двух объектов СК "Новый город" - ЖК "Монблан" и ЖК "Ильинская плаза". Причем, если строительство "Монблана" еще не начиналось, то "Ильинская плаза" возведена на 70% (по информации дольщиков - прим. Волга Ньюс). При этом оба объекта должны находиться в одном квартале - в границах ул. Арцыбушевской, Маяковского, Буянова в Самаре.

Как прежде поясняла Волга Ньюс Наталья Зайцева, в настоящее время у компании нет площадки, на которой планировалось строительство ЖК "Монблан", но есть компенсационный участок за нее: на нем компания и возводит ЖК "Ильинская плаза". Участок этот располагается в границах тех же улиц, что и территория, на которой планировалось возведение "Монблана". Однако если под "Монблан" предполагалась площадка размером около 13 тыс. кв. м, то "Ильинская плаза" строится на территории площадью около 5 тыс. кв. м, рассказывала Наталья Зайцева.

При этом дольщики обеих площадок убеждены, что в собственности Натальи Зайцевой и аффилированных с ней структур имеются квартиры в ЖК "Ильинская плаза", которые реализуются путем переуступки.

Дольщики ЖК "Монблан", возведение которого так и не началось, убеждены, что квартиры им должны быть предоставлены именно в ЖК "Ильинская плаза", поскольку именно за удовлетворение их прав компания получила этот участок.

Дольщики же "Ильинской плазы", в свою очередь, сообщили, что квартиры, якобы принадлежащие Зайцевой, могут быть переданы новому инвестору, который за это готов завершить строительство объекта.

Подводя итог встречи, Евгений Чудаев озвучил алгоритм дальнейших действий. "Надо оценить степень готовности объекта. В том числе я перед собой ставлю задачу - понять, нет ли препятствий по вводу объекта с точки зрения технических условий. Мы это сделаем относительно оперативно. Второй момент: безусловно, мы не обойдемся без встречи с соучредителями. Третий - пообщаемся более плотно с Росреестром: по покупателям квартир на объекте, посмотрим, имеются ли там аффилированные зайстройщику лица, выясним, оплачивали ли они приобретенные квартиры", - рассказал Евгений Чудаев и подчеркнул, что обратную связь дольщикам предоставит в феврале 2019 года.

Наталья Зайцева в беседе с Волга Ньюс в первую очередь подчеркнула, что квартиры в "Ильинской плазе" никак не относятся к дольщикам "Монблана". "Это подтверждено решениями судов. Все это в юридической плоскости давно изучено", - добавила она.

Что же касается вопросов по новым владельцам квартир в ЖК "Ильинская плаза", то Наталья Зайцева заметила: "Мы готовы сами любые сведения предоставить. Эти сведения есть во всех контролирующих органах. Мы их никогда не скрывали".

В продолжение она добавила, что способы удовлетворения дольщиков "Монблана" прописаны в "дорожной карте", которая опубликована на сайте минстроя. "Там написано, что нам предоставлен перечень участков, которые мы рассматриваем. Его нет", - заявила Наталья Зайцева и сообщила, что на продажу или переуступку квартир в ЖК "Ильинская плаза" судебными приставами уже наложен арест по итогам последней межведомственной комиссии по дольщикам.

Напомним, застройщиком ЖК "Монблан" изначально было ООО "Самарагорстрой". Предполагалось, что площадь ЖК "Монблан" составит 56,7 тыс. кв. м, а объект будет состоять из семи секций с переменной высотностью 9-25 этажей. Старт строительства анонсировали в 2007 г., завершить его должны были в 2010 году. Однако в 2009 г. стартовала процедура банкротства компании, а в 2014 г. компания была ликвидирована. При этом строительство жилого комплекса так и не началось.

В 2013 г. обязательства по удовлетворению прав дольщиков жилых комплексов "Монблан" и "Альбатрос" (также недострой "Самарагорстроя", завершен в 2018 г.) взяло на себя ООО СК "Новый город". Совладельцами общества, по данным ИАС Seldon Basis, являются Наталья Зайцева и Илья Алемпьев.